Quem será Jade em Travessia? Saiba segredo da personagem de Picon

O primeiro trabalho como atriz de Jade Picon é muito esperado pelo público, que tem curiosidade para saber se a influenciadora irá se dar bem na nova carreira. Jade em Travessia será Chiara, personagem que se envolverá em um triângulo amoroso com os protagonistas Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves) e ainda será alvo de um grande segredo.

+Elenco de Travessia novela de Glória Perez em 2022; conheça

Jade em Travessia é Chiara

Chiara é uma jovem rica, mimada e acostumada a ter tudo o que sempre quis. Ela foi criada sozinha pelo pai, Guerra (Humberto Martins), que é dono de uma construtora.

A mãe da menina, Déborah (Grazi Massafera), morreu após dar a luz. A personagem de Massafera aparece apenas no começo da trama, pois sofre um grave acidente no final de sua gestação e não resiste após o nascimento de Chiara.

No começo da novela, quando Ari viaja ao Rio de Janeiro para investigar a empresa de Guerra, que quer destruir um dos casarões históricos do Maranhão para instalar um shopping no lugar, o caminho do rapaz cruza o de Chiara.

A dupla não se dá bem de primeira. A jovem mimada não tem interesse em Ari, que também se mostra pouco deslumbrado pela moça. Além disso, ele está prestes a se casar com a protagonista Brisa, com quem namora desde a adolescência.

Porém, sentimentos reais entre os dois começam a surgir. Ari se aproxima de quem será Jade em Travessia para saber mais da empresa do pai da jovem, com o pensamento em mente que tem tudo sob controle. No entanto, ele começa a ser conquistado pela moça. A situação então sai do controle, instalando um triângulo amoroso entre Ari, Chiara e Brisa.

Conheça a personagem com alguns trechos da novela:

+Elenco da novela Travessia: quem são os mocinhos e vilões da história

Qual é o segredo que ronda a personagem na novela?

Um grande segredo envolve a personagem de quem será Jade em Travessia: ela não é filha verdadeira de Guerra. O empresário sabe a verdade e a esconde de todo mundo, inclusive da filha, que não faz a mínima ideia que seu pai biológico foi amante de sua mãe.

Tudo aconteceu anos atrás, quando Débora – a mãe de Chiara – estava noiva de Guerra. Ela era uma mulher bonita de origem humilde que rapidamente se acostumou com a vida de rica depois que fisgou o empresário. Guerra estava apaixonado por Débora, mas ficou possesso de raiva quando descobriu que ela estava envolvida com seu parceiro de negócios e melhor amigo Moretti (Rodrigo Lombardi).

Guerra então expulsou Débora de casa e cortou relações com Moretti, que acabou viajando para Portugal após a verdade vir a tona. Tudo piora porque Débora está grávida de Moretti. No final da gravidez da loira, ela sofre um grave acidente de carro e vai parar no hospital.

Débora dá a luz a Chiara, porém, não sobrevive. Quando Guerra fica sabendo de tudo, conhece a bebê, que agora é órfã. Ele não conta sobre o nascimento de Chiara e a paternidade da menina para Moretti e registra a personagem de quem será Jade em Travessia como se fosse sua filha.

Chiara então cresce sob os cuidados do empresário, ganhando do bom e do melhor desde sempre e Guerra tenta esconder a todo custo a verdadeiro origem da menina.

Que dia começa Travessia na Globo?

A estreia está muito próxima! O primeiro capítulo de Travessia vai ao ar no dia 10 de outubro, próxima segunda-feira. A estreia deve acontecer entre 21h50 e às 22h00, devido ao horário eleitoral obrigatório por conta do segundo turno das eleições 2022.

Como as propagandas políticas começam antes do Jornal Nacional, o telejornal inicia com atraso, o que também faz a novela começar mais tarde. O folhetim ficará nesta faixa de horário até o dia 28 de outubro, quando termina o horário eleitoral. A partir daí, Travessia será exibida por volta das 21h20 e 21h30, como era com Pantanal antes das eleições.

Para assistir ao vivo, é só sintonizar na TV Globo no horário da novela ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite que qualquer usuário acompanhe de graça a programação da emissora – contanto que tenha um cadastro gratuito na plataforma.

Veja mais detalhes da trama:

Leia também

Travessia é continuação de Salve Jorge? Entenda relação entre novelas