Nos próximos capítulos do remake, o Velho do Rio tentará dar um bote em Tenório, mas falhará na missão. Porém, já adiantamos que no futuro da novela, antes tarde do que nunca, o vilão vivido por Murilo Benício pagará por seus crimes com a própria vida. O Velho do Rio mata Tenório ou a vida do mau-caráter acaba por culpa de outra pessoa? Se passos da versão original forem seguidos a risca na obra da TV Globo, Tenório será encurralado por dois personagens no desfecho do folhetim.

O Velho do Rio mata Tenório em Pantanal?

Se engana quem pensa que o Velho do Rio mata Tenório na novela Pantanal. O guardião prometeu para Juma e Muda que se vingaria do vilão por elas, mas não consegue matar o grileiro. Porém, isso não significa que Tenório termine o folhetim vivo. O vilão morre, porém, pelas mãos de Alcides.

Tudo acontece nos capítulos finais da trama, depois que Tenório sequestra Alcides e Maria Bruaca. Ele leva a mulher e o amante até a tapera de Juma e castra o rival para se vingar do chifre. A dupla sai viva do local e Alcides promete vingança, o que acontece mais tarde.

No capítulo em que o vilão morre, Alcides e Zaquieu esperam por Tenório no rio enquanto se escondem atrás de uma árvore. A dupla avista o vilão de longe, a caminho de um barco, e então Alcides vai ao encontro do inimigo. O peão grita que Tenório pagará pelo mal que lhe fez. Enquanto os dois discutem, Tenório ameaça pegar sua arma, o que faz Zaquieu – que continuava atrás da árvore – gritar para avisar o amigo.

Zaquieu acaba chamando a atenção de Tenório, que tenta atirar nele. Enquanto o vilão se ocupa com o peão, Alcides aproveita para se aproximar do rival e enfia uma lança na barriga do inimigo. Tenório vai ao chão e começa a cuspir sangue. O vilão não resiste por muito tempo o ferimento na barriga e logo morre.

Em seguida, Alcides joga o corpo de Tenório no rio, para que as piranhas terminem com o serviço e se livrem do corpo por ele. Depois, ele vai até Zaquieu e cuida do amigo que levou um tiro durante o confronto. O peão é levado no avião de José Leôncio para Campo Grande e se recupera. Já Alcides vai embora do Pantanal acompanhado de Maria Bruaca.

Para quem não sabe, antes de partir, Alcides descobre que Tenório falhou durante a vingança e que não conseguiu castrá-lo de verdade. Apesar dos ferimentos, a dor e todo o sangue que perdeu, Alcides percebe que continua um homem inteiro.

Por que o Velho do Rio, Muda e Juma querem vingança?

O Velho do Rio prometeu que mataria Tenório por Juma e Muda porque as moças queriam que o vilão pagasse pelos crimes que comentou no Sarandi, município que fica no Paraná. Quando Muda era ainda muito pequena e Juma nem havia sido concebida, Tenório enganou os pais de Juma e vendeu terras que não eram dele. A confusão acabou gerando uma briga pelo lugar.

Primeiro, o irmão mais velho de Juma morreu. O pai do garoto então se vingou, o que resultou na morte do pai de Muda. Mais tarde, depois do nascimento da garota, os pais de Juma também foram assassinados. Quando as moças descobriram a culpa de Tenório no ocorrido, prometeram se vingar.

Velho do Rio é substituído no final da novela

O Velho do Rio não é quem mata Tenório no final da novela e ganha um final inesperado, a entidade é substituída por um novo guardião: seu filho, José Leôncio. Tudo aconteceu no último capítulo da versão original da trama de 1990, depois que José Leôncio se casa com Filó, sofre um infarto fulminante e morre.

O fazendeiro então se encontra com o pai na beira do rio e descobre que ele é realmente Joventino, como muitos já haviam lhe dito. Os dois conversam durante um tempo e o Velho do Rio diz que chegou sua hora de descansar, mas que é necessário que alguém fique em seu lugar para continuar tomando conta das coisas.

Em seguida, o Joventino desaparece e José Leôncio herda todos os objetos do pai quando era o Velho do Rio, como a capa, o cajado, o chapéu, entre outros. O fazendeiro também ganha o poder se transformar em sucuri. Logo após a sucessão, ele vira cobra e parte para a água.

