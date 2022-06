Dupla se apaixona no folhetim e vai parar no altar, mas nem tudo são flores.

Muda havia afirmado que enxergava Tibério como um pai na novela Pantanal. Porém, os sentimentos da moça começaram a mudar depois que o peão foi esfaqueado por Levi enquanto a defendia. O braço direito de José Leôncio ficou entre a vida e a morte e a jovem se desesperou. Depois disso, Muda passou a enxergar Tibério de outra forma e se aproximar cada vez mais dele. Muda e Tibério ficam juntos na novela Pantanal, mas alguns obstáculos quase deixam o casal sem um final feliz.

Muda e Tibério ficam juntos? Casal passa por provações em Pantanal

Muda e Tibério ficam juntos e felizes no final da novela Pantanal original de 1990 e o mesmo deve acontecer no remake da TV Globo. Até agora não há nada na trama ou em informações de bastidores que indique que algo mudará na história do casal. Porém, nem tudo são flores no relacionamento da dupla e eles passam por crises devido a sede de vingança de Muda, que quer acabar com Tenório por conta morte de seu pai anos atrás.

Ao longo da novela Pantanal, Muda e Tibério se entregam ao amor e ficam juntos. O casal não vai para a cama até se casarem, o que em 1990 aconteceu pouco depois da metade da novela. Os dois sobem ao altar em uma cerimônia dupla em que também se casam Juma e Jove. Após o casório, Tibério passa alguns perrengues na noite de núpcias com a moça, que não se deita com ele. Porém, os dois acabam consumando o casamento capítulos mais tarde.

Quem pensa que assim que Muda e Tibério ficam juntos e se casam tudo fica bem na novela Pantanal, está enganado. Após o casamento, a dupla passa por provações. Muda ainda deseja se vingar de Tenório e pede a ajuda do marido para isso. Tibério não gosta da ideia, o que gera briga entre eles.

Tudo piora após o nascimento da filha de Juma. Com a novidade da maternidade e o risco que corre ao ir contra Tenório, Juma decide que não irá mais ajudar a amiga em sua vingança. Assim, Muda só pode contar com a ajuda de Tibério, que não quer o sangue de Tenório em suas mãos.

O casal chega a brigar feio na reta final da novela Pantanal e Tibério sugere que talvez seja melhor que Muda e ele não fiquem mais juntos. Muda é aconselhada por Maria Bruaca a se reconciliar com o marido. Ela afirma que Tenório será morto por Alcides e que pagará por seus crimes, assim, ela diz que a moça deve se acertar com Tibério e viver sua vida.

Demora um pouco para que Muda realmente siga os conselhos da mulher. Ela só percebe o quanto sua sede de vingança tem lhe custado a felicidade quando descobre algumas verdades sobre seu pai que a deixam desolada. Ela então corre até Tibério e se desculpa por tudo. O peão se reconcilia com a esposa – que deixa seu ódio para trás – e os dois terminam a novela felizes.

Tibério quase morreu para defender Muda, mas conseguiu se salvar e voltou para a amada:

Festa de casamento quase termina em tragédia

O casamento duplo de Muda e Tibério e Juma e Jove tem momentos de tensão e tristeza por culpa de Alcides. Na cerimônia tudo sai como planejado e todos se emocionam com o momento. No entanto, durante a festa de comemoração os ânimos saem do controle. Bêbado, Alcides causa confusão e acaba saindo no braço com Jove.

O peão de Tenório ameaça o noivo com uma faca e o rapaz revida usando golpes de karatê que levam Alcides ao chão. Um susto toma a conta dos convidados quando Tenório vai até o corpo caído de Alcides e afirma que o peão está morto. Jove se sente muito mal com a situação e lamenta ter se tornado um assassino.

A festa acaba por ali mesmo e a preocupação toma conta da fazenda dos Leôncio. Porém, pouco depois eles são informados que tudo não passou de um susto e que Alcides sobreviveu aos golpes. Apesar de a comemoração do casamento de Muda e Tibério e Juma e Jove ter chegado ao fim com um sabor amargo, o filho mais novo de Zé Leôncio comemora por não ter matado Alcides.

