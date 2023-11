Veja com quem Paulinha fica no final da novela Mulheres Apaixonadas - Foto: Reprodução/Globo

Com quem Paulinha fica no final de Mulheres Apaixonadas?

Com quem Paulinha fica no final de Mulheres Apaixonadas?

Quem acompanha Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo viu que um clima surgiu entre Paulinha (Roberta Gualda) e Rodrigo (Leonardo Miggiorin) com direito a beijo. E esse romance vai ir para frente? Veja com quem Paulinha fica no final da novela de Manoel Carlos.

O que acontece com a Paulinha em Mulheres Apaixonadas?

Paulinha fica com Rodrigo no final da novela Mulheres Apaixonadas, mas o romance do casal não começa logo depois do primeiro beijos deles. Os dois demoram um pouco para engatarem o amor porque a moça passa por algumas crises por conta da volta de sua mãe Nair.

Depois do telefonema desastroso para a casa da mãe em que se sentiu desprezada, Paulinha fica cara a cara com a mãe alguns capítulos mais tarde. A mulher conta que continuou amante do chefe, que nunca largou a esposa legítima, e ficou sem um centavo após a morte dele. Nair pede perdão, mas Paulinha não aceita bem a situação e tem vários problemas com ela.

Rodrigo continua sendo um apoio para Paulinha durante este período, mas a moça se fecha mais uma vez. O rapaz chega a reclamar do assunto para Claudio (Erik Marmo) e deixa claro para o amigo que o romance entre eles não tem dado certo por conta das situações que a garota tem enfrentado com o retorno da mãe.

Nos capítulos finais de Mulheres Apaixonadas, Paulinha e Rodrigo passam por uma grande DR por conta das reclamações da moça. "É incrível o esforço que você faz para ser infeliz", dispara o rapaz. "Acho que você tá tirando uma com a minha cara. Dando uma de bom moço para depois rir as minhas custas", grita a garota.

"Acha que eu sou capaz de rir de você ou qualquer pessoa que esteja com problemas? Tá achando que eu sou o que?", reclama o jovem. A briga continua e Paulinha desabafa sobre sua situação, já que com que com seu retorno a mãe da moça começa a trabalhar na cantina da ERA, o que para ela é mais uma humilhação. A garota começa a chorar e Rodrigo dá fim a DR, consolando-a.

Mais próximos do que nunca, algumas cenas depois de se acertarem com a DR os dois vão a uma festa e enfim se beijam novamente. Com isso, o casal ganha um final feliz e aparece mais uma vez aos beijos no último capítulo de trama, comemorando a formatura dos alunos da ERA, em que Paulinha é homenageada como uma das melhores notas.

Como ficam os pais de Paulinha?

A relação de Paulinha com o pai, Oswaldo (Tião D’Ávila), é complicada durante toda a trama da novela Mulheres Apaixonadas, porque a moça odeia ser pobre e tem vergonha do pai ser o porteiro da escola. Ela sente falta da mãe que a abandonou para ficar com o patrão rico e a procura na reta final da história, mas para sua surpresa, a mãe continua sem dinheiro, pois é enxotada pela família do amante depois que ele morre.

Ao descobrir que a mãe voltou tão pobre quanto antes, Paulinha fica revoltada. Para piorar a situação, Nair não tem para onde ir e por isso é acolhida por Oswaldo. Com isso, ela passa a morar no quartinho nos fundos da escola com ele e ainda ganha um emprego na cantina do ERA, o que deixa a personagem de Roberta Gualda revoltada.

No entanto, a relação entre eles consegue um avanço nas cenas finais do folhetim. Durante a formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves, Paulinha é homenageada no palco por ter recebido uma das notas mais expressivas da turma. Helena (Christiane Torloni) resolve então chamar Oswaldo e Nair para participarem da celebração da filha e diz para a moça como eles também estão felizes por ela.

Paulinha fica constrangida de início quando a dupla é chamada ao palco, mas depois mostra que está emocionada. Ela tira uma foto ao lado dos pais, que também estão sorrindo e emocionados com a conquista da filha.

Leia também - Mulheres Apaixonadas vai acabar antes? Trama será encurtada