Mulheres de Areia: Ruth conta a Marcos o que César fez com ela no passado

Ruth (Glória Pires) vai contar para Marcos (Guilherme Fontes) sobre seu passado com César (Henri Pagnoncelli). A mocinha revelará que teve uma relação no passado com o homem quando ele ainda era casado e passou por um momento difícil ao engravidar.

O que o César fez com a Ruth?

Ruth foi enganada por César quando os dois se envolveram. O homem, que era casado, afirmava amar a jovem mas a abandonou quando ela ficou grávida. A personagem de Glória Pires prosseguiu com a gravidez, mas perdeu o bebê no parto.

A protagonista conta a verdade para Marcos apenas no capítulo 120. Ruth revela que César sabia da gravidez, mas não prestou nenhum apoio a ela. "Ele nunca se interessou [pela criança]. Eu tive esse filho sozinha, Marcos. Ele não apareceu nem quando o bebê morreu. Meu filho foi enterrado sei lá por quem. Eu estava no hospital, internada, não tinha ninguém comigo", relembra.

Ruth relembra as declarações de amor de César e se culpa por ter acreditado no cafajeste. Marcos pergunta se os pais de sua amada sabem do que aconteceu, e ela diz que não. "Na época eu não morava mais com eles, já tinha saído de casa. Conheci o César, eu engravidei e ele sumiu. Foi aí que eu encontrei a Arlete (Thaís de Campos)", conta.

Marcos fica chocado ao descobrir que o amigo é mau-caráter e jura vingança. "O César é um canalha. Ele me paga!", diz o rapaz.

O empresário contará o segredo para Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos), pais de sua amada, que ficarão chocados que a mocinha perdeu um filho. O patriarca questionará se Marcos irá enfrentar o amigo, que garante que vai cobrar o pilantra pelo que ele fez. "Ele ainda pensa que ela era a Raquel, mas eu ainda vou ajustar as contas com ele", diz o rapaz.

O que acontece no final de Mulheres de Areia?

O final de Mulheres de Areia é feliz para Ruth e trágico para Raquel. A vilã é assassinada nos capítulos finais da trama ao ser perseguida por César, que fecha seu carro na estrada. A megera tenta fugir, mas perde o controle do veículo e capota em uma ribanceira.

O homem quer vingança contra Raquel. Isso porque a gêmea má conta para Zé Luís (Irving São Paulo) sobre o caso que ele teve com Ruth e sobre o aborto. O irmão de César sai desorientado pela rua após descobrir o segredo e acaba sendo atropelado.

A morte de Zé Luís deixa César muito abalado. O homem culpa Raquel pela tragédia e arma o acidente de carro para dar um fim nela.

Após a morte de Raquel, Isaura revela para Ruth que a gêmea armou para que ela acreditasse que Marcos a traiu, mas tudo não passou de um plano para separá-los.

Sabendo a verdade, Ruth vai atrás de Marcos e revela que descobriu tudo. O casal se reconcilia mais uma vez e tem um final feliz juntos.

Outro personagem marcante da novela é Tonho da Lua (Marcos Frota). O rapaz, que é apaixonado por Ruth, decide ir embora de Pontal D'Areia montado em um cavalo junto a uma caravana de circo.

A despedida do personagem parte o coração de Alzira (Giovanna Gold), que sempre foi apaixonado pelo escultor. Sem seu amor, a empregada doméstica termina a trama vagando pela praia, enquanto beija e chora em cima das estátuas de areia feitas por Tonho.

