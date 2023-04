Resumo de Travessia: 5 acontecimentos da reta final da novela

O resumo de Travessia traz importantes acontecimentos nos próximos capítulos que começam a traçar os finais dos personagens. A trama de Glória Perez só fica mais três semanas e trará mais uma briga entre Ari (Chay Suede) e Guerra (Humberto Martins), uma descoberta por parte de Rudá (Guilherme Cabral) e um pedido de prisão contra o pai de Tonho (Vicente Alvite).

Theo incendeia sua própria casa | Resumo de Travessia

O drama do vício de Theo (Ricardo Silva) em computadores continua. Em cenas que serão exibidas nesta segunda-feira, 17, Laís (Indira Nascimento) vai tomar mais uma medida drástica. A advogada trancará o filho em casa, que ficará desesperado.

O garoto deixa uma vela cair e incendeia parte do seu quarto. Moteiro (Ailton Graça) arromba a porta do quarto do filho, enquanto o fogo se alastra. Isa também chega com um extintor. Depois da confusão, o jovem finalmente vai aceitar a internação domiciliar.

Ari será preso

Ari voltará a se se dar mal nos próximos dias. No capítulo desta segunda, o arquiteto terá uma nova discussão com Cidália (Cássia Kis), que trocará socos com Guerra.

O empresário vai perder a paciência com o sócio mais uma vez na quarta, 19, quando o ex-marido de Chiara (Jade Picon) se recusar a assinar um papel da empresa. O poderoso dará mais alguns socos no ex-genro.

Mas o cenário vai ficar pior a partir de cenas previstas para irem ao ar na quinta, quando Zezinho (Paulo Tiefenthaler) contar para Helô (Giovanna Antonelli) que foi o arquiteto quem mandou colocar a bomba no carro de Guerra. A delegada então optará pela prisão preventiva do rapaz.

Apesar de Stenio (Alexandre Nero) desconfiar que Moretti (Rodrigo Lombardi) pagou a Zezinho para culpar Ari, o arquiteto vai parar na cadeia de novo. Preso, ele ligará para Gil (Rafael Losso) e pedirá para que o amigo tire as folhas assinadas por Guerra de sua casa, mas os policiais encontram os documentos no apartamento do filho de Núbia (Drica Moraes).

Rudá assume autoria de montagem com Brisa | Resumo de Travessia

Se lembra da fake news que destruiu a vida de Brisa (Lucy Alves) no começo da novela? No capítulo de terça, 18, Rudá (Guilherme Cabral) ouvirá da maranhense que acabaram com sua vida ao usar sua foto no cartaz de identificação de uma sequestradora.

O filho de Guida (Alessandra Negrini) ficará atordoado ao saber do estrago que causou na vida da mocinha e tentará achar o cartaz original que foi manipulado por ele. Ainda nesta semana, o jovem confessará ao delegado que foi ele o responsável por fazer a montagem com o deep fake.

Ele será acolhido por Oto (Rômulo Estrela), que o ajudará a contar para a família que foi ele quem colocou o rosto de Brisa no cartaz.

Chega ao fim relacionamento de Oto e Bia

Depois do cancelamento do casamento de Oto e Bia (Clara Buarque), os dois vão se separar. Isso porque o hacker voltará a procurar Brisa para ajudá-la no caso da montagem, o que incomodará a estudante.

Bia vai perguntar para seu amado se ele se arrepende de ficar com ela, o que ele negará. No capítulo de quinta-feira, 20, o hacker dirá para sua noiva que quer seguir o casamento, mas a jovem dirá que não vai remarcar a cerimônia e que irá voltar para o Rio de Janeiro.

Chiara segue com plano de doar filho para a adoção

Chiara (Jade Picon) continuará decidida a doar seu filho com Ari para a adoção. Ela pedirá para que Júlia (Nathália Falcão) se apresente como a pessoa que está grávida - a patricinha até comprará barrigas falsas para a amiga.

Nos próximos capítulos, Vera (Renata Castro) pedirá para acompanhar a "gravidez" de Júlia de perto, o que deixará a garota incomodada. Quem vai descobrir o plano da barriga falsa será Guida (Alessandra Negrini).