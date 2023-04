Creusa morre na novela Travessia?

Creusa vai entrar em maus lençóis nos capítulos finais de Travessia. A empregada doméstica será sequestrada por Pilar, que chantageará Helô para salvar a vida da personagem. As cenas vão ao ar a partir da próxima semana.

O que vai acontecer com Creusa em Travessia?

A partir de segunda-feira, 24, Helô e Stenio vão notar a ausência de Creusa na casa da delegada. Será mostrado que a empregada estará sendo mantida como refém por Pilar e seus comparsas, que mandarão um link para a policial e o advogado verem que a mulher está amarrada em uma cadeira.

A humilde mulher parece no vídeo identificada como o mapa das joias. Quem também aparecerá nas imagens será a própria Pilar, que ameaçará matar a empregada doméstica. Com medo de que o pior aconteça a sua fiel amiga, Helô cederá à chantagem da bandida.

O sequestro só terá fim no capítulo de quarta-feira, 26. Depois de ceder ao pedido da criminosa, a delegada avisará que os policiais localizaram o paradeiro de Creusa e vão até o local para resgatá-la. Pilar dará as coordenadas em que a empregada doméstica estará, mas Helô conseguirá armar um plano para colocar a bandida e seus comparsas atrás das grades. O episódio terminará com o resgate de Creusa e com a prisão dos criminosos.

O que acontece com Helô em Travessia?

Depois de mais uma missão bem-sucedida, Helô ainda terá mais casos para resolver na reta final de Travessia, começando pelo atentado contra Guerra (Humberto Martins).

No capítulo de quinta, 27, a delegada descobrirá através de Ari (Chay Suede) que o suposto Maurício que contratou o serviço de Zezinho (Paulo Tiefenthaler) é Moretti. O mecânico também reconhece o empresário na foto mostrada pela policial.

Até lá, ela já terá dado voz de prisão para Ari que, assim como Moretti, é um dos suspeitos de ter participado do atentado contra o ricaço. No entanto, ela será informada por Yone (Yohama Eshima) que o rapaz conseguiu um habeas corpus.

Helô também será a responsável pelo caso de Karina (Danielle Olímpia), que terá suas fotos íntimas vazada pelo pedófilo que a chantageia. A delegada descobrirá que a adolescente foi vítima de estupro virtual e aconselhará Joel (Nando Cunha) e Marineide (Flávia Reis) a acolherem a filha.

Quando termina a novela Travessia?

Travessia termina em 5 de maio, sexta-feira. A trama entra em suas duas últimas semanas a partir do dia 24, que começará a traçar o desfecho dos personagens.

A novela ainda precisa escarar a verdade sobre a paternidade de Chiara (Jade Picon), que descobrirá ser filha de Moretti. Há ainda o dilema sobre a gravidez da mocinha e a descoberta da identidade do verdadeiro autor do atentado contra Guerra.

Brisa (Lucy Alves) irá descobrir que é portadora de quimerismo, ou seja, tem duas sequências de DNA diferentes no corpo - por isso o exame de DNA de Tonho (Vicente Alvite) deu negativo. Também será mostrado quem é o parente de Brisa.

A partir do dia 8, o público passa a acompanhar Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco. A trama terá temática rural e mostrará a disputa por terras entre o poderoso Antônio (Tony Ramos) e a produtora agrícola Aline (Bárbara Reis), que se tornarão arqui-inimigos.

Porém, os filhos do vilão, Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), ambos vão se apaixonar por Aline sem saber que se trata da mesma mulher. Os dois também vão entrar em uma disputa por dinheiro e sucessão, incentivada principalmente pela vilã Irene (Glória Pires).