Nos Tempos do Imperador: cólera matou milhares no Brasil

A primeira onda da pandemia de cólera está sendo mostrada atualmente em Nos Tempos do Imperador. Na vida real, a doença de fato vitimou dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Segundo informações do Ministério da Saúde, os últimos casos autóctones da enfermidade no Brasil foram registrados em 2005.

Como foi a pandemia de cólera no Brasil?

Assim como está sendo mostrado na trama escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, a cólera chegou ao Brasil durante o reinado de Dom Pedro II, entre 1840 e 1889. Ao longo da história do mundo, houve sete ondas da pandemia da doença. No Brasil, a enfermidade chegou quando a cólera estava em sua terceira onda.

Segundo artigo publicado pela Fiocruz, publicado em maio de 2020 pelas historiadoras Kaori Kodama e Tânia Salgado Pimenta, a primeira onda da doença no país afetou grande parte da população, principalmente os mais marginalizados, como estrangeiros imigrantes, escravos e afrodescendentes. O início da pandemia no Brasil foi iniciada com a chegada de uma embarcação de imigrantes que vieram do Porto doentes. Um relatório de Rego aponta que 4.828 pessoas na cidade do Rio de Janeiro morreram vítimas da doença, sendo 47,4% das vítimas nascidas na África.

A doença se espalhou por todo o Brasil. A primeira onda atingiu o Rio de Janeiro entre julho de 1855 a junho de 1856, mas em locais como o Ceará, a doença perdurou até 1862. Durante a Guerra do Paraguai, em 1867, houve um novo pico da enfermidade.

Ainda segundo o artigo, relatórios oficiais apontam que 150 mil brasileiros morreram na primeira onda da doença, mas também há um considerável número de subnotificações.

A última epidemia de cólera no país começou em 1991, vinda pela fronteira do Amazonas com o Peru. A doença atingiu toda a região Norte e Nordeste, e em 1993, se espalhou pelo Sudeste e Sul. Em 1995, houve uma diminuição de casos no país, e em 2002 e 2003, não houve registros.

Em 2004 foram registrados 21 casos e em 2005, cinco pessoas foram infectadas, sendo os últimos autóctones, ou seja, que pegaram a doença dentro do país. A partir de 2006, o Brasil registrou apenas três casos importados de cólera: um vindo da Angola (2006); outro em 2011, de uma pessoa vinda da República Dominicana; e o último em 2016, caso importado de Moçambique.

De acordo com informações publicadas pela revista Exame, em janeiro de 2020, é estimado que a cada ano, 143 mil pessoas morram de cólera em todo o mundo. O último dado disponível é de 2016, quando houve 132 mil casos e 2.420 mortes, mas a OMS considera que há subnotificações devido a doença afetar principalmente países que não são desenvolvidos.

Cólera em Nos Tempos do Imperador

Na atual novela das seis, Pilar (Gabriela Medvedovski) foi a primeira médica a perceber que a cólera chegou ao Brasil. A personagem tentou avisar as autoridades de saúde, mas foi ignorada inicialmente.

Com o crescente número de casos no Rio de Janeiro, o governo finalmente passou a conscientizar a população. Apesar das recomendações de segurança, alguns personagens vão sofrer com a doença nos próximos capítulos.

Luísa (Mariana Ximenes) será uma das pessoas infectadas, mas irá sobreviver. Já Batista (Ernani Moraes) não terá a mesma oportunidade e falecerá nos braços de Lupita (Roberta Rodrigues).