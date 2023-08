Novela Reis: Absalão mata todos os filhos de Davi?

Se passaram alguns anos, mas Absalão (Ricky Tavares) não se esqueceu do abuso que Amnon (Luckas Moura) cometeu contra a irmã Tamar (Esther de Oliveira) e por isso fará o rapaz pagar com a própria vida. Além do primogênito do rei de Israel, Absalão mata todos os filhos de Davi ou deixa os outros irmãos escaparem de sua emboscada com vida? Veja o que vai acontecer na novela Reis e como tudo ocorreu na Bíblia.

Absalão mata os irmãos na novela Reis?

Se a novela Reis repetir com fidelidade os acontecimentos mostrados na Bíblia, Absalão vai poupar os irmãos e matará apenas Amnon, mas Davi (Petrônio Gontijo) passará por um grande susto, pois será informado que perdeu todos os seus herdeiros diante da fúria do rapaz vivido por Ricky Tavares no folhetim da Record.

As cenas da morte de Amnon irão ao ar nesta quarta-feira, 2 de agosto, de acordo com os resumos de Reis. No capítulo de terça, Amnon chegou na festa orquestrada por Absalão e o príncipe já ordenou a seus homens que matem Amnon quando ele estiver bêbado. Segundo relata a Bíblia, depois da morte de Amnon, todos os filhos de Davi que estiverem na comemoração fugirão.

Enquanto os príncipes estiveram a caminho do palácio em Jerusalém, a notícia sobre a tragédia de Amnon chegará aos ouvidos do rei e ele será informado equivocadamente que Absalão matou todos os irmãos e que ninguém escapou da emboscada do filho de Maaca com vida - Nas escrituras, não é revelado quem deu esta falsa notícia para Davi, mas pouco depois ela foi desmentida por Jonadabe, filho de Simeia e sobrinho de Davi.

Em seguida, Davi vai descobrir na novela Reis que apenas Amnon morreu e que Absalão sempre teve a intenção de se vingar depois que sua irmã foi violada. Após o susto, os filhos de Davi enfim chegarão da viagem e o rei poderá respirar aliviado por não ter perdido todos os herdeiros. Porém, ele ficará de luto por Amnon e sofrerá muito com a perda.

Se nada mudar na novela Reis do que foi contado na Bíblia, após assumir a culpa da morte do meio-irmão, Absalão vai fugir para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, local em que morará durante três anos.

Confira também - Novela Reis: como Bate-Seba morreu na Bíblia?

Como vai ser o final de Absalão?

Após matar Amnon e fugir para a terra de seu avô materno, Absalão ficará alguns anos no exílio, contudo mais tarde cairá nas graças de Davi mais uma vez e retornará para Jerusalém. No entanto, a paz entre ele e o pai não vai durar muito, pois o rapaz tentará dar um golpe de estado, segundo conta a Bíblia.

Assim, no futuro da novela Reis, Absalão terá um sombrio destino. Ele vai juntar forças para tentar tomar a coroa do pai, mas falhará. Pelo amor que ainda sente pelo filho, Davi perdoará o herdeiro e pedirá que ele seja levado até ele com vida. Porém, Joabe (Marcelo Faria), comandante do exército de Israel e sobrinho de Davi, não ouvirá as ordens do rei e vai matar Absalão com a ajuda de seus homens.

Após o fim trágico do filho, Davi ficará muito abalado, entrará em luto mais uma vez e tirará Joabe do cargo, que cederá a posição de comandante do povo israelense para Amasa (Ademir Emboava).

Leia também - Veja como Amasa vai morrer na novela Reis