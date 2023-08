Novela Reis: quem são os 4 filhos de Davi com Bateseba

Conheça os filhos de Davi com Bateseba! Na imagem, os atores Arthur Valadares e Guilherme Dellorto (à esquerda), que dividem o personagem Salomão em diferentes fases da novela Reis, e Anna Lima e Petrônio Gontijo (à direita), atores que vivem Davi e Bateseba no folhetim - Foto: Reprodução/Instagram/@arthurvaladares_oficial/@annalima_real

Após pecarem, Davi (Petrônio Gontijo) e Bateseba (Anna Lima) foram castigados por Deus, que ceifou a vida do primeiro filho do casal. No entanto, depois dos pedidos de perdão do rei de Israel, Deus permitiu que o casal tivesse novas oportunidades e quatro herdeiros nasceram deste relacionamento. Veja quem foram os filhos de Davi com Bateseba na Bíblia e como as figuras estão sendo representadas na novela Reis!

Salomão - filhos de Davi com Bateseba

Salomão foi o grande destaque entre os filhos de Davi com Bateseba. Ele se tornou não apenas o herdeiro mais famoso do casal, mas também um dos filhos do rei de Israel com maior destaque na Bíblia, pois se tornou sucessor do trono após a morte do pai. De acordo com o livro de Crônicas, do Antigo Testamento, ele foi escolhido diretamente por Deus para ficar no lugar de Davi.

Antes de assumir a coroa, Salomão foi alvo de um golpe do meio-irmão Adonias, um dos herdeiros mais velhos de Davi, que tentou tomar o trono durante os últimos dias de vida do rei. No entanto, como os aliados de Salomão ficaram a par da tentativa de golpe, conseguiram que Salomão fosse coroado por Davi com rapidez e com a morte do pai ele tomou o trono definitivamente.

Apesar de perdoar Adonias pela armação, ele acabou ordenando a morte do irmão mais velho pouco depois, quando o rapaz resolveu fazer pedidos ambiciosos que mostravam que ele ainda se interessava pela coroa. O reinado de Salomão durou 40 anos e ele ficou conhecido na Bíblia como um homem que pediu sabedoria para Deus e foi justo e diplomático.

Na novela Reis, o papel ficou com Arthur Valadares, de 15 anos, na primeira fase da oitava temporada, parte do folhetim que mostrou a exclusão dele e os demais filhos de Davi com Bateseba dos irmãos mais velhos, frutos dos outros casamentos do rei. Com uma nova passagem de tempo na trama, ele agora é substituído pelo ator Guilherme Dellorto, de 36 anos.

Siméia - filhos de Davi com Bateseba

Siméia foi um dos quatro filhos de Davi com Bateseba. Em algumas traduções da Bíblia, ele também é chamado de "Samua", mas na novela Reis ele ficou com o nome de Siméia. Não se sabe muito da história dele, já que a única coisa que as escrituras sagradas revelam é que ele nasceu durante o reinado de Davi em Jerusalém. Além disso, pela ordem em que ele é citado entre os herdeiros de Bateseba nos livros de Samuel e Crônicas, o texto bíblico indica que ele devia ser o mais velho entre eles.

Na novela Reis, o personagem começou a oitava temporada sendo interpretado pelo ator-mirim Miguel Cardoso, de 13 anos, e passou para as mãos de Arthur Santileone, 29 anos, com a nova passagem de tempo que o folhetim ganhou nos novos capítulos. Como não há detalhes sobre o rapaz na Bíblia, ele ganhou personalidade própria no folhetim da Record. Nessa história do canal de Edir Macedo, ele vive na sombra do irmão mais novo, Salomão, que tem um futuro grandioso a sua frente, mas ainda mantém o brilho no olhar, mesmo que fique muito distante do trono.

Sobabe - filhos de Davi com Bateseba

Sobabe também nasceu durante o reinado de Davi em Jerusalém, segundo conta a Bíblia, que não revela mais detalhes sobre o príncipe. As únicas passagens com o nome do rapaz nas escrituras só falam sobre sua origem e não revelam como foi sua vida, esposa ou filhos. Como não é citado além disso, é possível entender que ele não dividia a cobiça de alguns de seus meios-irmãos que tentaram tomar o trono de Israel e por isso pouco se destacou na história de Davi.

Na novela Reis, ele foi vivido por Pedro Pupak, de 14 anos, e com a nova fase da oitava temporada, ele é substituído pelo ator Lucas Serrato, de 27 anos.

Natã é filho de Bateseba

Natã é o último dos filhos de Davi com Bateseba. Na novela Reis, ele é conhecido como Natanzinho e é retratado como caçula entre os quatro herdeiros da personagem de Anna Lima, mas na Bíblia não há afirmações de que ele realmente foi o último a nascer entre os príncipes. Assim como seus irmãos Sobabe e Siméia, não há informações de Natã nas escrituras, apenas seu local de nascimento, Jerusalém, e não há nenhum outro detalhe sobre sua vida ou qualquer interesse no trono que foi parar nas mãos de Salomão.

Na novela da Record, ele foi interpretado pelo ator Matheus Ribeiro, de 12 anos, na primeira fase da oitava temporada e com a nova passagem do tempo, o papel foi para o ator Yago Pinheiro, de 25 anos, em seu primeiro papel na televisão.

