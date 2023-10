Novela Reis: o rei do Egito morre?

Pai de Nebset (Priscila Ubba), uma das esposas de Salomão (Guilherme Dellorto), Siamun (Gustavo Ottoni) é o rei do Egito e passará por um grande perigo nas próximas cenas da novela Reis. O faraó será envenenado e pode não escapar dessa.

Rei do Egito é envenenado em Reis?

O rei do Egito vai ser envenenado no capítulo desta sexta-feira, 27, de Reis, e é pouco provável que ele sobreviva na história. Os resumos da novela ainda não mostram o que acontece após o envenenamento do faraó, se ele morrerá mesmo ou ganhará uma nova chance na vida, mas o ator Gustavo Ottoni revelou duas semanas atrás que já terminou de gravar suas cenas para o folhetim.

No dia 14 de outubro, o famoso disse nas redes que estava em seu último dia no set de gravações e agradeceu pelo trabalho, colegas de elenco e toda a produção do folhetim. Além disso, ele já até começou um novo projeto e está atualmente no espetáculo "O Rapaz da Rabeca e a moça Rebeca". Com isso, pode-se acreditar que ele deixará a trama de vez depois de o rei do Egito ser envenenado.

Nos comentários da publicação em que Gustavo Ottoni se despediu do personagem de Reis, Priscila Ubba, que vive Nebset na história, filha dele, escreveu: "gratidão por toda a troca papai. Te levo no coração". Esta atual nona temporada continuará no ar por mais algumas semanas e a décima só estreará no ano que vem.

Embora este faraó, sogro de Salomão, seja citado em algumas passagens da Bíblia, não há menções sobre seu assassinato e envenenamento nas escrituras. Então, o detalhe foi adicionado pela produção da novela, que já criou tramas para personagens que não tiveram muita descrição de sua história nas escrituras.

E para quem se pergunta quem envenenará o rei do Egito na novela Reis, a revelação ainda é um mistério. Os resumos não adiantam o criminoso, que pode ser tanto alguém da família do faraó, como Psusennes (Alex Gruli), filho mais velho dele e que deve ficar com o trono após sua morte, ou quem sabe o vilão Rezom (Nando Rodrigues), inimigo de Salomão e que já se mostrou aliado de Siamun.

Entre os desdobramentos desta história, depois de descoberto o responsável pelo envenenamento do rei do Egito, é possível que sua filha Nebset ou a esposa Tafnes (Rose Abdallah) queiram vingança. Psusennes não é grande apoiador dos atos do pai, então se ele próprio não for o assassino, pode ser que não se envolva em um conflito do tipo.

Que dia termina Reis em 2023?

O último capítulo da nona temporada da novela Reis está previsto para ir ao ar no dia 17 de novembro, sexta-feira, segundo o Na Telinha. O Jornal DCI entrou em contato com a assessoria da Record para checar a informação e a emissora ainda não confirmou a data. A faixa das 21h00 da Record ficará com a reprise de Jezabel, também trama bíblica, espera-se que sua estreia seja no dia 20 de novembro, segunda-feira.

A produção de 2019 é estrelada por Lidi Lisboa e segue os passos de da rainha fenícia Jezabel, que se envolve com o rei Acabe (André Bankoff), de Israel, e o manipula para tentar levar o reino a decadência. Idólatra de deuses pagãos, ela fica no caminho dos homens de Deus, que não querem que ela contamine Israel, e do próprio Senhor, que resolve puni-la.

A décima temporada de Reis já está confirmada, ela retratará parte do reinado de Salomão e o final de sua vida. A estreia é aguardada para o primeiro semestre de 2024, ainda sem mês e dia exato. Atualmente, ela está sendo gravada e será a última temporada da produção, que está no ar desde março de 2022.

