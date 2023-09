Joabe morre em Reis? Personagem terá final trágico

Joabe (Marcelo Faria) ignorou as ordens de Davi (Petrônio Gontijo) e decidiu que seu filho Absalão deveria morrer. Depois, ele matou Amasa (Ademir Embova) e essa é apenas uma das várias mortes que entraram para a lista do personagem, que tem caráter duvidoso desde jovem e também matou Abner (Dudu Pelizzari) contra o desejo do rei de Israel. Todas essas atitudes terão consequência em algum momento e Joabe morre em Reis? Guerreiro vai trair Davi e enfim seu destino será selado.

Como Joabe vai morrer na novela Reis?

Se a novela Reis repetir o que aconteceu com Joabe na Bíblia, o soldado será morto por Benaia (Angelo Coimbra) no futuro da trama. Tudo irá acontecer porque ele vai trair o desejo de Davi, que revelará Salomão (Guilherme Dellorto) como o herdeiro do trono de Israel, após o rapaz ser escolhido pelo próprio Deus como sucessor. Joabe não vai ficar do lado do filho de Bate-Seba (Anna Lima) e apoiará as investidas de Adonias (Brunno Daltro), filho de Hagite (Vanessa Gerbelli), para tomar o trono.

No entanto, segundo os acontecimentos da Bíblia, os aliados de Salomão serão mais rápidos e espertos, assim eles descobrirão que Adonias tentará ficar com a coroa antes da morte do pai. Por conta disso, Salomão será prontamente coroado por Davi, não dando chance a Adonias de tentar reclamar o trono. Visto que perdeu a briga e com a ascensão de Salomão ao trono, Joabe vai fugir de Jerusalém para Gibeão.

Sem permitir que o inimigo escape das consequência, Salomão - que é também parente de Joabe, já que o comandante é sobrinho de Davi - vai mandar Benaia atrás do traidor. Ele vai tentar se proteger ao correr até o uma tenda sagrada do Senhor para se agarrar ao altar, o que não adiantará de nada, porque Salomão dará ordens para que Benaia mate-o, mesmo no local sagrado.

Após ser morto por Benaia, Joabe será enterrado em sua casa no deserto e o posto de comandante do exército de Israel ficará com o guerreiro que o matou. O sacerdote Abiatar (Gustavo Canovas), que ficará ao lado de Adonias assim como Joabe, será substituído por Zadoque (Danilo Sacramento). Diferente de Joabe, Abiatar terá a misericórdia de Salomão, que permitirá que ele continue vivo por conta da a lealdade que demonstrou a Davi no passado e será exilado em Anatote.

A morte de Joabe não deve ocorrer logo nos próximos capítulos da novela Reis, pois sua traição final contra Davi ao apoiar Adonias para o trono e não Salomão só aconteceu na velhice do rei de Israel nas escrituras. No entanto, pode ser que a trama da Record adiante um pouco a história e mostre seu trágico desfecho antes. Se este momento não for exibido até o final desta oitava temporada, será desenvolvido na nona temporada da atração, que focará na chegada de Salomão ao trono.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada.

Veja - Novela Reis: o que vai acontecer com Adonias, filho de Davi

Quando começa a próxima fase de Reis?

A próxima fase da novela Reis, intitulada A ascensão, vai estrear em outubro, segundo o site oficial da Record. O dia exato da estreia ainda não foi confirmado pela emissora, mas os capítulos estão sendo filmados desde agosto, então bastante trabalho foi adiantado. Como o título indica, esta temporada vai seguir os passos de Salomão até conseguir a coroa de Israel.

A décima e última temporada da novela Reis se chamará A Sabedoria e ainda não tem previsão de estreia. Ela mostrará o reinado do sucessor de Davi. Os capítulos finais da trama já devem estar completamente escritos ou pelo menos perto de serem finalizados, pois em março a autora Cristiane Cardoso revelou no Instagram que já estava escrevendo a décima temporada e prometeu ao público que a produção contará até o final da vida de Salomão.

Depois disso, espera-se que outro folhetim bíblico assuma a faixa das 21h00 do canal. Segundo apuração de Flavio Ricco, colunista do R7, a próxima trama se chamará A Rainha da Pérsia e já está em pré-produção. A história contada será a da famosa Esther, que se casou com o rei da Pérsia e foi de grande ajuda para o seu povo.

Leia também - Novela Reis: filha de Davi, Tamar se casou na Bíblia?