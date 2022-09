O jogo do Brasil vai passar na Globo hoje? Transmissão AO VIVO (23/09)

A Seleção Brasileira cumpre o seu primeiro compromisso nesta sexta-feira, 23 de setembro, contra Gana, a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre. Mas o torcedor quer saber se o jogo do Brasil vai passar na Globo hoje, como assistir e se Neymar vai jogar hoje.

O jogo do Brasil vai passar na Globo hoje?

O jogo do Brasil hoje vai passar na Globo e SporTV, às 15h30 (horário de Brasília). O torcedor também pode assistir no GloboPlay, serviço de streaming.

Para todos os estados, a Rede Globo transmite o amistoso entre Brasil e Gana nesta sexta-feira ao vivo. Galvão Bueno vai contar a história da partida ao lado de Ana Thaís Matos, Junior e Sandro Meira Ricci. Você não paga nada para assistir os melhores lances de pertinho.

Outra opção é o canal SporTV, para quem é assinante da TV fechada e já está acostumado. Basta sintonizar em sua programação e assistir o amistoso. Aqui, Luiz Carlos Jr é quem comanda, com comentários de Lédio Carmona e Pedrinho.

Existe também a opção de assistir pelo celular. Isso porque o streaming GloboPlay retransmite as imagens do canal Globo em sua plataforma de graça. O torcedor pode sintonizar através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, além do site do Globoplay

Como assistir Globo pelo celular?

Além de acompanhar todas as emoções do amistoso entre Brasil e Gana pela TV, o torcedor também pode assistir de graça através do GloboPlay, aplicativo de streaming.

A plataforma está disponível para todos os usuários, mas é preciso se cadastrar no site com e-mail, ou até mesmo com a conta do Facebook, Apple ou Google. Quer saber como assistir a Globo pelo celular? Confira a seguir.

1 – Entre no site www.globoplay.globo.com pelo navegador do seu celular ou até pelo aplicativo, Android ou iOS, o sistema é o mesmo.

Abra a plataforma, clique nos três ‘tracinhos’, localizado parte de cima do menu. Em seguida, escolha a opção “Agora na TV”.

2 – Ao escolher a opção, a programação vai aparecer na tela do celular. Clique na opção “assista agora”, e no mesmo instante a opção de login vai aparecer.

Se já é usuário no portal da Globo, digite o e-mail e a senha ou se preferir acesse com a conta do Google, Facebook e Apple. Se não for, clique em “cadastre-se” e siga o passo a passo.

3 – Ao se cadastrar, você já vai estar conectado no GloboPlay para assistir toda a programação da Globo.

Histórico de Brasil x Gana

Em toda a história do futebol, as seleções de Brasil e Gana se enfrentaram em quatro oportunidades, onde três foram em amistoso e uma pela Copa do Mundo.

O Brasil é quem tem a vantagem, com vitória em todos os duelos além de marcar 13 gols. Gana, do outro lado, só marcou dois.

A última vez que se enfrentaram foi em 5 de setembro de 2011, em amistoso, com vitória dos brasileiros pelo placar de 1 a 0, gol de Leandro Damião.

Em 2006, entretanto, Brasil e Gana disputaram as oitavas de final na Copa do Mundo da FIFA, com a vitória do elenco canarinho por 3 a 0, gols de Ronaldo, Adriano e Zé Roberto.

Confira no vídeo a seguir como foi a disputa na Copa de 2006 entre as seleções.

