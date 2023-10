O que acontece com a Jéssica em Todas as Flores?

Jéssica (Duda Batsow) está grávida depois de ter sido inseminada artificialmente contra a sua vontade pela quadrilha de tráfico humano. Em breve, a irmã de Diego (Nicolas Prattes) dará à luz ao filho, mas mal terá contato com ele após o nascimento. A mocinha ainda terá que passar algum tempo na fazenda antes de se ver livre dos bandidos.

Jéssica tem bebê vendido pelo tráfico humano

Em Todas as Flores, Jéssica é obrigada a gerar uma criança que será vendida pela quadrilha e terá o parto do bebê antecipado pelos médicos para atender a uma encomenda urgente de um casal estrangeiro que quer comprar um recém-nascido. Jéssica também passa por maus bocados quando Rominho (Luiz Fortes) muda de lado e passa a trabalhar para a quadrilha, mas sem dizer para a amada que fez isso para ajudá-la. Ele até denuncia uma das tentativas de fuga da jovem, o que a deixa revoltada.

Em cenas que devem ir ao ar nas próximas semanas, os médicos fazem o parto de Jéssica, mas a mocinha sequer poderá passar alguns minutos com a criança. Os criminosos irão arrancar o bebê dos braços da personagem e já encaminhá-lo para o casal que irá fazer a compra, fazendo com que a personagem sofra ainda mais.

Jéssica continuará trabalhando no pomar, na oficina de artesanato e em outros setores da fazenda após o nascimento do bebê. A moça também se revoltará cada vez mais e será trancada algumas vezes no quarto branco, onde são levadas as pessoas que desobedecem as ordens da organização.

Para quem espera que a mocinha consiga fugir do cativeiro, terá que esperar pelos últimos capítulos de Todas as Flores. A esperança só reacende para a garota quando Diego chega ao local após enfrentar a quadrilha comandada por Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes).

Será depois que Diego entra no local que a organização vira de cabeça para baixo e Jéssica finalmente será resgatada pela polícia, assim como os demais prisioneiros.

Qual o final de Jéssica na novela?

Jéssica terá um final feliz ao lado de Rominho depois que descobrir que ele nunca esteve ao lado da organização. Os dois ficam juntos após deixarem o cativeiro e a mocinha engravida de seu amado, com quem vai morar junto em uma casa emprestada por Rafael (Humberto Carrão), ao lado dos irmãos. Ela também começará a trabalhar na Rhodes.

No entanto, até lá, ela terá que esperar o plano de Diego dar certo. O rapaz encontra uma maneira de fugir da fazenda ao trocar de lugar com um corpo que ia ser desovado no rio. O personagem entra dentro de um saco onde estava o falecido e aguarda os capangas o levarem para fora da propriedade.

Como previsto, o "corpo" é jogado no rio. Diego espera os homens irem embora para sair do local e encontrar Rafael, mas os bandidos descobrem o plano e passam a caçar o rapaz incansavelmente. Por sorte, o bonitão consegue revelar a localização da fazenda para o empresário e a polícia antes.

Os policiais finalmente invade o local nos últimos capítulos do folhetim, prendendo alguns dos membros da quadrilha, enquanto outros conseguem fugir.

Após deixarem o cativeiro, Rominho e Jéssica até cogitam a possibilidade de tentar encontrar o paradeiro da criança que a moça gerou na fazenda, mas não conseguem encontrar pistas, já que o bebê, a essa altura, está no exterior. A nova gravidez da personagem de Duda Batsow a deixa um pouco mais feliz.

