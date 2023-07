Aline não tem descanso na novela Terra e Paixão e é vítima de mais um plano de Irene. O serviço sujo é feito pelo capataz da fazenda a luz do dia, mas o que acontece depois que Ramiro tenta matar Aline? Os próximos capítulos de Terra e Paixão mostram que a moça será ameaçada mais uma vez.

Ramiro consegue atropelar Aline?

Ramiro acelerou sua caminhonete e disparou em alta velocidade na tentativa de atropelar Aline, que atravessa a rua para buscar o filho em frente a escola. Porém, o plano do peão falha e a moça é salvar por Lucinda.

Atenta, Lucinda perceberá a movimentação estranha do carro dirigido pelo capanga e fará um sinal para que a personagem de Barbara Reis não continue a andar. A mãe de João (Matheus Assis) vai se assustar com o carro em alta velocidade, mas não será atingida pois voltará para a calçada.

Lucinda vai estranhar a situação, já que a pequena cidade em que vivem não é lá um lugar muito movimentado e com trânsito. Ela dirá para a professora que acredita que viu quem era o motorista e pedirá para Aline fazer uma denúncia na delegacia. No entanto, a viúva responderá que sabe que não vai adiantar nada ela ir até a polícia e que resolverá a situação do "seu jeito".

Após o susto, a situação chegará até os ouvidos de Caio. Os resumos de Terra e Paixão mostram que quem contará tudo para o personagem de Cauã Reymond será Angelina (Inez Viana), que revelará para o rapaz que foi Irene quem encomendou a morte da protagonista e mandou Ramiro atropelá-la.

Antônio brigará com Ramiro, alegando que o capataz deve fazer apenas o que ele manda, e não sua esposa, e também confrontará a vilã de Gloria Pires. O casal terá uma briga feia e trocará ameaças, mas por fim Irene irá se desculpar e pedirá ao marido que não a impeça de se vingar de Aline.

Caio também sofrerá atentado

Aline não será a única a correr riscos em Terra e Paixão, Caio também passará por um momento perigoso nos próximos capítulos. Pelo que os resumos indicam, ele passará por sufoco porque começará a investigar uma pista sobre o acidente de Daniel. Jonatas (Paulo Lessa) vai insinuar que a batida do personagem de Johnny Massaro pode ter sido sabotagem e Caio chegará até o mecânico Ernesto (Eucir de Souza).

Caio questionará a origem do dinheiro do homem e fará perguntas sobre os freios do carro de Daniel. O mecânico explicará que seu dinheiro é de herança de família, mas o primogênito de Antônio não confiará na palavra dele. Logo em seguida, o mecânico fará uma ligação suspeita e dirá que Caio está desconfiado, além de afirmar que quer uma garantia que não será preso.

Os resumos não mostram quem é a figura misteriosa do outro lado da linha, mas aparenta ser alguém importante e com algum envolvimento na morte de Daniel, já que logo em seguida Caio sofrerá um atentado. Para a sorte do herdeiro dos La Selva, Caio sobreviverá ao receber a ajuda de Aline.

