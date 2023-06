Trama entra na reta final no Viva

O que acontece no último capítulo da novela Força de Um Desejo?

O último capítulo da novela Força de Um Desejo (1999) vai ao ar em 14 de julho no Viva, sexta-feira. O desfecho da trama de autoria de Gilberto Braga e Alcides Nogueira mostra o julgamento de Ester (Malu Mader), a confissão de Bárbara (Denise Del Vecchio) e os finais felizes dos casais.

Ester escapa da forca no último capítulo da novela Força de Um Desejo

Ester vai escapar de ser morta por um crime que não cometeu. A protagonista é acusada de ter matado o barão Henrique Sobral (Reginaldo Faria) em uma noite de festa em sua fazenda, ainda mais quando Inácio (Fábio Assunção) assume em depoimento que ama a madrasta.

Condenada à forca, Ester será salva por Abelardo (Selton Mello). O rapaz recupera a verdadeira certidão de casamento da protagonista e do barão, que comprova que os dois se casaram em comunhão de bens e que o documento apresentado por Alice (Lavínia Vlasak) e Idalina (Nathalia Timberg) é falso.

Quem matou o barão Henrique Sobral?

O mistério sobre a morte do barão só é resolvido no último capítulo da novela Força de Um Desejo. É revelado que a verdadeira assassina é Bárbara (Denise Del Vecchio), a esposa de Higino (Paulo Betti).

A mulher nunca aceitou o fato que Higino sempre foi apaixonado por Helena (Sônia Braga), esposa de Henrique. Inclusive, foi Bárbara quem envenenou a esposa do barão e também foi responsável pelas mortes de Dr. Xavier (Nelson Dantas) e do Padre Olinto (Abrahão Farc).

Bárbara mata Henrique após ele afirmar que sabe que foi ela quem matou Helena, Dr. Xavier e Padre Olinto, para evitar ser denunciada pela polícia.

A mulher confessa o crime e, depois de ser comprovada sua insanidade, ela termina a novela internada em um manicômio.

Higino morre em Força de Um Desejo

Higino é morto por Mariano (Marcelo Serrado) no final da novela. O vilão vai armado até a fazenda Morro Alto, onde está Olívia (Cláudia Abreu), por quem é apaixonado, para obrigar a escrava a ir embora com ele.

O homem tenta beijar Olívia a força e levá-la com ele, mas Mariano chega para socorrer sua amada. Os dois entram em uma luta corporal, até que se ouve um disparo.

A bala atinge Higino, que tem alguns delírios antes de cair. O homem, no entanto, levanta com uma faca na mão para matar Mariano, mas o vilão é derrubado por Cristóvão (Alexandre Moreno), que lhe dá uma facada.

Idalina e Alice são presas

Idalina e Alice são presas no último capítulo da novela Força de Um Desejo. As vilãs vão parar na cadeia diante da falsificação da certidão de casamento de Ester e Sobral. As megeras até tentam fugir, mas não conseguem.

Quem também vai parar atrás das grades são os personagens Luzia (Isabel Fillardis) e Socorro (Yaçanã Martins). A mulher é presa por ser aliada de Idalina e Alice, enquanto o rapaz é condenado por tentar matar Mariano a mando de Higino.

Quem fica com quem no último capítulo da novela Força de Um Desejo?

Com os vilões fora do caminho, os casais enfim estarão livres para amarem. Começando por Ester e Inácio, que enfim se casam no final da novela. A protagonista também fica grávida de seu amado.

Já Abelardo pede a mão de Juliana (Julia Feldens) em casamento. Depois de finalmente superar a paixão por Alice, o rapaz e sua nova noiva criam juntos o pequeno Otavinho.

Guiomar (Louise Cardoso) e Bartolomeu (Daniel Dantas) também admitem a paixão que sentem um pelo outro e ficam juntos, assim como Jesus (Sérgio Menezes) e Zulmira (Ana Carbatti) e Trajano (André Barros) e Ângela (Mariana Ximenes).

A Fazenda Ouro Verde fica sob o comando de Abelardo e Inácio, que alforriam os escravos e passam a pagar salários justos.

