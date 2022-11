Após sequestro, Stenio e Helo ficam juntos em Travessia?

Os personagens de Giovanna Antonelli e Alexandre Nero passaram por um inferno nos últimos capítulos da obra de Gloria Perez. O advogado foi sequestrado e torturado e a delegada fez de tudo para resgata-lo. Agora que ele está são e salvo, será que finalmente Stenio e Helo vão ficar juntos em Travessia?

Entre os fãs da novela, a torcida é grande para a retomada do relacionamento da dupla.

Por que Stenio se afastou da novela Travessia? Entenda sumiço de Alexandre Nero

Stenio e Helo vão ficar juntos na novela Travessia?

O futuro de Stenio e Helo ainda não está definido na novela de Gloria Perez, mas as chances do casal retomar o casamento são grandes. Quem acompanhou a saga do sequestro de Stenio em Travessia viu que a delegada ficou muito abalada com a possível perda do ex-esposo.

Além disso, quando Stenio foi salvo por Helo e retornou para casa, a aparência debilidade do advogada deixou Helo muito abalada. Capítulos antes deste, o casal chegou até a ter uma recaída e foi parar na cama, mas até agora, não voltou a se relacionar oficialmente.

Veja como foi o reencontro:

Helô e Stênio se reencontrando pós sequestro, esse é o tweet. REENCONTRO STELOISA #Travessia pic.twitter.com/2XFfzG5XU7 — Daily Steloisa (@dailysteloisa) November 30, 2022

Porém, se depender do público, o final de Stenio e Helo já está escrito. Nas redes sociais, os fãs do clamam pelo retorno do relacionamento. "Esse gato e rato entre a Stenio e Helo é o que o brasileiro precisava pra ser feliz de novo", comentou um telespectador. "Melhor coisa que essa novela fez foi colocar Stenio e Helo juntos de novo, amo ver eles", disse outro.

Tem fã que foi ainda mais longe e afirmou: "se a Helo e o Stenio não ficarem juntos depois disso tudo pode fechar a Globo". "Caramba, Stenio e Helo tem uma das maiores histórias de amor da TV", avaliou a jornalista de entretenimento Aline Ramos.

Esse gato e rato entre a Helô e o Stenio é o que o brasileiro precisava pra ser feliz de novo!#Travessia — novelei 🛣️ (@Noveleii) October 12, 2022

Melhor coisa que essa novela fez foi colocar Helô e Stenio juntos de novo, amo vê eles🥹 — CarolZiita✨ (@Carolasoarees) November 23, 2022

se a helô e o stenio não ficarem juntos depois disso tudo pode fechar a globo #Travessia — sil (@streepmy) November 29, 2022

caramba, helô e stenio tem uma das maiores histórias de amor da tv — aline ramos (@_alineramos) November 30, 2022

Gloria Perez ainda não revelou os planos para o casal para os próximos meses do folhetim e os resumos da novela divulgados pela TV Globo até o momento não indicam se o casal irá voltar. No entanto, a chance é real.

A autora comentou algumas semanas antes da estreia de Travessia, em coletivas com a imprensa, que por se tratar de uma obra aberta, ela consultaria as vontades do público para definir os rumos dos personagens e romances da trama. Por conta disso, como o público quer o casal junto novamente, não há motivos para Perez não atender a demanda.

+Quem é Haroldo na novela Travessia e por ele é tão aguardado

No Me Compares - Música do casal de Salve Jorge dá às caras em Travessia

A música No Me Compares apareceu na trilha sonora de Travessia para a alegria de quem ama as cenas de Stenio e Helo. Desde o início da novela, o público que é fã do casal desde Salva Jorge pedia pela aparição da canção, que era música tema da dupla. Pedido atendido, a música apareceu na trama de Gloria Perez em um momento emocionante do casal.

No Me Compares é originalmente de Alejandro Sanz, cantor espanhol. A música foi abertura da novela mexicana Amores Verdadeiros (2012 - 2013), já exibida no SBT.

Em Salve Jorge (2012 - 2013), a faixa ganhou uma versão que é cantada metade em português e metade em espanhol. Alejandro Sanz regravou a música ao lado de Ivete Sangalo para integrar a trilha sonora do folhetim e ser tema do casal Stenio e Helo.

Confira a versão da canção criada para o casal:

Agora que gemem mais pálidas nossas memórias

E há neve no televisor

Agora que chove na sala e se apagam

As velas do barco que me iluminou Agora que canta o tempo, chorando seus versos

E o mundo, enfim, despertou

Agora, perdido em um silêncio feroz

Pra que desatar esses nós? Agora enxergamos direito

E podemos nos ver por detrás do rancor

Agora, eu te digo de onde venho

E dos caminhos que a paixão tomou Agora o destino é ermo

E nos encontramos neste furacão

Agora, eu te digo de onde venho

E do que é feito o meu coração Vengo del aire

Que te secaba a ti la piel, mi amor

Yo soy la calle

Donde te lo encontraste a él No me compares

Bajé a la Tierra en un pincel por ti

Imperdonable que yo no me parezco a él

Ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las sobras

Maúllas la triste canción

Ahora que tú te has quedado sin palabras

Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos

Sin miedo al reflejo en el retrovisor

Ahora te enseño de dónde vengo

Y las heridas que me dejó el amor Ahora, no quiero aspavientos

Tan solo una charla tranquila entre nos

Si quieres, te cuento por qué te quiero

Y si quieres, cuento por qué no Você não sabe

Por onde andei depois de tudo, amor

Eu sou a chave

Da porta onde encontraste alguém Não me compares (no me compares)

Não busque nela o olhar que dei a ti

Imperdoável

Que eu não seja igual a ela Então não fale

Que alguém te toca como eu toquei

Que se acabe

E que tu partas sem saber E para sempre

Ninguém te toca como eu toquei

Que se acabe

Yo soy tu alma, tú eres mi aire ¡No me compares! Que nos separen, si es que pueden

Que nos separen, que lo intenten

(Que nos separen, que lo intenten)

(Yo soy tu alma y tú, mi suerte) Que nos separen, si es que pueden (si es que pueden)

Que nos desclaven, que lo intenten (que lo intenten)

Que nos separen, que lo intenten

Yo soy tu alma y tú, mi suerte Que nos separen, si es que pueden (si es que pueden)

Que nos desclaven, que lo intenten (que lo intenten)

Que nos separen, que lo intenten (alma)

Yo soy tu alma y tú, mi suerte (suerte) Yo soy tu alma y tú, mi suerte Que nos separen, si es que pueden (si es que pueden)

Que nos desclaven, que lo intenten (que lo intenten)

Que nos separen, que lo intenten (alma)

Yo soy tu alma y tú, mi suerte (suerte)

Leia também

Oto? Quem Moretti atropela na novela Travessia

Melhores do Ano da Globo + votação: veja os indicados de 2022