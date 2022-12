O que acontece com Stenio: veja os próximos passos do advogado na trama

O que acontece com Stenio depois do sequestro em Travessia?

O que acontece com Stenio depois do sequestro em Travessia?

Stenio (Alexandre Nero) foi sequestrado por bandidos internacionais, passou por tortura e quase não sobrevive para ver mais um dia. Porém, Helo (Giovanna Antonelli) salvou o dia e trouxe o ex-marido de volta. Agora, a grande questão é o que acontece com Stenio em seguida em Travessia? O personagem ficou sumido da trama, mas retornou e agora irá até rivalizar com Moretti (Rodrigo Lombardi).

+Relembre novelas de Giovanna Antonelli e Alexandre Nero juntos além de Travessia

Após resgate de Helô, o que acontece com Stenio na novela?

Helo e Stenio estão se reaproximando desde que o advogado foi sequestrado. Ele confessou o medo que sentiu da possibilidade de nunca mais vê-la e virou hóspede na casa da delegada enquanto se recupera. Para quem está com curiosidade sobre o que acontece com Stenio agora, no começo do capítulo desta quinta-feira (1), o personagem de Nero irá mais longe e conseguirá convencer a ex-esposa a dormir na mesma cama que ele.

Ainda neste capítulo, o advogado será questionado por Laís (Indira Nascimento) sobre a prisão de Oto e Brisa alguns meses atrás e o advogado passará detalhes sobre o envolvimento de Moretti no caso.

Stenio irá atrás de Oto para saber se o hacker se sente ameaçado pelo empresário e quem começará a ficar de olho em Moretti será Helo. O advogado pensará no bem estar do hacker e mandará que Oto se afaste de Brisa no capítulo de sexta (2), o que é claro, o rapaz não gostará nada.

Nos capítulos da semana que vem, a situação de Moretti, Oto e Brisa irá avançar. O empresário não quer que o hacker se relacione com a lavadeira e fará de tudo para impedir, mas Stenio conversará com o cliente e aconselhará Moretti a manter o casal por perto.

O empresário não ouvirá as sugestões do advogado e tentará matar Oto. Ele atropelará um rapaz que confundirá com Oto no capítulo do dia 5 de dezembro, segunda-feira.

Stenio conversará com Oto após o crime de Moretti, no capítulo de terça (6), e dirá para que o hacker se afaste de uma vez por todas de Brisa, para manter a namorada em segurança. Helo se envolverá na situação e convencerá Oto a prestar contra Moretti no capítulo de quinta (7).

Já com suspeitas que Moretti é responsável pelo atropelamento do rapaz que foi confundido com Oto, Stenio terá as confirmações que precisava quando Rudá (Guilherme Cabral) conversar com o advogado no capítulo de sexta-feira (9). O rapaz terá visto o padrasto limpando os vestígios do crime do carro.

No capítulo que fecha a semana, sábado, dia 10 de dezembro, Stenio aconselhará que Rudá não fale do crime para ninguém e confrontará Moretti. Ele dirá para o empresário que sabe que foi ele quem atropelou o rapaz inocente e que o mau-caráter queria matar Oto.

Os resumos das próximas semanas de dezembro ainda não foram divulgados pela Rede Globo, então o que acontece com Stenio e Moretti após a revelação ainda não foi divulgado. Porém, é possível que os dois comecem a rivalizar na novela. Até porque Helo estará empenhada em tentar pegar o criminoso.

Alexandre Nero deve fazer pausa nas novelas após Travessia

Após reviver o personagem de Stenio em Travessia, é possível que o público noveleiro fique sem ver Alexandre Nero durante algum tempo. No final de 2021, o ator anunciou que estava prestes a fazer uma pausa na TV. Acabou que ele não cumpriu a promessa, pois resolveu aceitar o convite de Gloria Perez para retornar como o advogado de Salve Jorge em Travessia.

Em outubro de 2021, para a coluna de Patrícia Kogut, no O Globo, Nero disse que faria uma pausa após interpretar o vilão Tonico em Nos Tempos do Imperador e se dedicaria a música. "O ator ficará em conserva e vou tirar o mofo do músico", comentou. Como o famoso retornou às telinhas por causa de Stenio, é possível que após o obra de Gloria Perez - que só termina em 2023 - ele dê um tempo dos folhetins.

Leia também

Por que Stenio se afastou da novela Travessia? Entenda motivo que levou Alexandre Nero a se afastar das gravações