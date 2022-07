O que vai acontecer na novela Pantanal hoje, sexta-feira (29/07)

A trama da novela das 21h da TV Globo tem ganhado novos rumos: Juma e Jove estão brigados, Tenório quer vingança contra Maria Bruaca, Zé Lucas vai aproveitar brigas para se aproximar da cunhada e por aí vai. Para não ficar de fora de nada do que acontece no remake comandado por Bruno Luperi, é bom descobrir o que vai acontecer na novela Pantanal hoje com o resumo da própria emissora.

Resumo sobre o que vai acontecer na novela Pantanal

O que vai acontecer na novela Pantanal hoje, sexta (29), é que Filó vai sugerir que José Leôncio mostre a Juma como ficou a foto que Jove tirou do Velho do Rio. Após uma viagem do marido para São Paulo, Maria Bruaca vai comentar com Guta que achou estranho Tenório ter chegado de chalana na fazenda. Em seguida, Tenório vai expulsar Maria Bruaca de casa.

Mariana dirá para Irma que José Leôncio sente ciúmes da filha com Trindade. Juma avisará a José Lucas que Jove não é mais seu marido e dirá ao cunhado que não quer que ele vá embora. Trindade vai dizer para José Leôncio que José Lucas e Juma estão na tapera e não querem companhia.

Também o que vai acontecer na novela Pantanal hoje é que Guta vai implorar para que a mãe lute por seus direitos e Tenório vai se deparar com Maria Bruaca apontando uma arma contra ele no final do episódio.

Resumo do capítulo de sábado (30)

Já que você já sabe o que vai acontecer na novela Pantanal hoje, também é bom ficar a par do capítulo de sábado (31), que encerrará a semana com acontecimentos impactantes, como a tentativa de assassinato de Maria Bruaca contra Tenório. Porém, a personagem de Isabel Teixeira vai errar o tiro disparado contra Tenório.

Guta se despedirá da mãe, que entrará na chalana sem destino. Tenório comunicará para Marcelo que buscará Zuleica e seus irmãos para morar na fazenda. Eugênio ajudará Maria Bruaca.

José Leôncio evitará um confronto entre Jove e José Lucas. Jove se afastará da tapera, diante da decisão de Juma de não querer ser mais sua mulher. Irma se preocupará com Jove. José Leôncio revelará para Filó que estará ao lado dos filhos, sem tomar partido de nenhum deles. Jove deixará claro para José Leôncio que algo pode acontecer se José Lucas cruzar o seu caminho.

*Informações foram retiradas do resumo da novela Pantanal, cedido pela TV Globo. Mudanças no capítulo e acontecimentos do folhetim podem ocorrer de acordo com desejo da emissora, sem aviso prévio para a imprensa ou público.

Horários da novela Pantanal nos próximos dias

Os próximos capítulos da novela Pantanal não terão nenhuma mudança de horário, segundo a programação oficial da Rede Globo, disponível para consulta online. O folhetim irá começar depois do Jornal Nacional, por volta das 21h30, como sempre. No total, os capítulos terão cerca de 1 hora e 5 minutos de exibição nas telinhas.

Na sexta-feira (29), o folhetim vai ceder espaço na programação para o Globo Repórter. Já no sábado (30), depois de Pantanal, o Altas Horas é que vai ganhar exibição. Na segunda-feira (01), depois da novela a Globo vai passar o filme Creed II na Tela Quente.

Sexta-feira (29/07): começa às 21h30 e termina 22h35

Sábado (30/07): começa às 21h25 e termina 22h30

Domingo (31/07): novela não é exibida aos domingos

Segunda-feira (01/08): começa às 21h30 e termina 22h35

*A programação da Globo ainda não exibe os horários a partir de terça-feira, dia 2 de agosto de 2022.

Capítulos da próxima semana terão retorno de Érica

Nos capítulos da semana que vem, o retorno de Érica irá acontecer na trama da novela. A personagem de Marcela Fetter se despediu do Pantanal, mas irá retornar para a fazenda de José Leôncio em breve para dar notícias impactantes: que está grávida de Zé Lucas. De acordo com o resumo cedido pela TV Globo, a jornalista dará às caras novamente a partir do capítulo do dia 4 de agosto, quinta-feira.

A moça estará acompanhada do pai, um deputado chamado Ibraim que será papel do ator Dan Stulbach. O que ninguém na fazenda irá saber é que na verdade a gravidez é falsa. Tudo não passará de um golpe contra o primogênito de Zé Leôncio.

