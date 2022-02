Onde foi gravada a novela Além da Ilusão, ambientada nos anos 30 e 40

Rafa Vitti durante as gravações do teaser da novela - Foto: Reprodução/Globo

Nova novela das 6, o folhetim estrelado por Larissa Manoela e Rafa Vitti, começou sua história em Poços de Caldas, Minas Gerais, e também ganhará cenas em outros estados do Sudeste. Onde foi gravada a novela Além da Ilusão? No caso desta novela, as filmagens acontecerem em lugares diferentes ao longo da produção.

Onde foi gravada a novela Além da Ilusão?

A novela Além da Ilusão foi gravada em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. As filmagens em Minas aconteceram de fato em Poços de Caldas, cidade do interior que passam os primeiros capítulos da trama.

No lugar, a produção do folhetim optou por usar o Palace Hotel, inaugurado na década de 30 e localizado no centro da cidade. O lugar faz parte de um conjunto arquitetônico que conta também com um Casino e o Thermas Antônio Carlos, o primeiro estabelecimento termal no país a oferecer tratamentos corporais com o uso de água termal. Tanto o hotel, quanto o casino e o thermas foram utilizados pela produção durante as gravações da novela.

Além disso, quando as cenas em Poços de Caldas estavam sendo gravadas, a equipe da novela Além da Ilusão também visitou o Parque José Affonso Junqueira, que serviu de cenário para alguns momentos dos capítulos da primeira fase do folhetim.

Após encerrar as gravações de Além da Ilusão no estado de Minas Gerais, a novela migrou para o Rio de Janeiro, onde aconteceu o resto das filmagens. Por lá, a Globo construiu cenários em seus estúdios para a sede da fazenda dos Camargo, a vila operária, a fábrica de tecelagem, ambientes internos, entre outros.

Em que ano se passa Além da Ilusão?

A novela Além da Ilusão se passa entre as décadas de 1930 e 1940, o início da trama é em 1934 e mostra o primeiro encontro entre Elisa e Davi, que se apaixonam. Porém, o romance dura pouco e a moça morre de forma trágica. A primeira fase da produção termina no capítulo 10 e então um salto de 10 anos irá acontece.

Quando a trama avançar, o ano de 1944 começará a ser abordado. A partir daí, Davi, que terá sido preso injustamente, irá escapar da prisão e assumirá uma nova identidade. Ele tentará provar sua inocência e reencontrará Isadora, irmã mais nova de Elisa, agora uma jovem de 18 anos de idade.

Quem escreveu a novela

Além da Ilusão foi criada e escrita por Alessandra Poggi, roteirista que trabalha na TV Globo há anos. Apesar de já ser um rosto conhecido na emissora, é a primeira vez que a escritora lança uma novela como autora título. Antes disso, a carioca já havia trabalhado em alguns folhetins, como Malhação, e havia feito parte da equipe de roteiristas de séries como Pé na Cova (2013 – 2016).

O trabalho mais recente de Alessandra foi a série Os Dias Eram Assim, estrelada por Sophie Charlotte, Gabriel Leone, Daniel Oliveira e Renato Góes. Alessandra criou a série ao lado da autora Angela Chaves.

A abertura de Além da Ilusão, novela gravada no Rio de Janeiro e Minas Gerais, ganhou a voz de Gaby Amarantos:

Como assistir

Além da Ilusão é exibida de segunda a sábado na faixa das 18h, depois da exibição de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo. Para assistir o folhetim ao vivo e de graça, há duas opções simples. A primeira delas é sintonizar na TV Globo no horário em que começa a novela de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

A segunda opção é acessar a Globoplay a partir de um celular, computador, tablet ou Smart TV e usar a aba “Agora na TV”. O streaming permite que qualquer usuário assista gratuitamente a programação em tempo real da emissora, no entanto, exige que seja feito um cadastro na plataforma. Para isso, será necessário informar, nome completo, data de nascimento, gênero, cidade, estado, país e e-mail. Crie uma senha, confirme os seus dados, passe pela verificação de robôs e aguarde o e-mail de confirmação.

Aos que querem ver a novela Além da Ilusão, gravada em Minas Gerais e Rio de Janeiro, a qualquer hora e qualquer lugar, será necessário ser assinante de um dos pacotes da Globoplay para ter o conteúdo liberado. A plataforma oferece planos de R$ 19,90 a R$ 89,90 e adiciona os capítulos diários logo após a exibição na televisão.

Substituta de Além da Ilusão

Quando a obra de Alessandra Poggi chegar ao fim, o folhetim será substituído pela nova novela de Mário Teixeira, até agora a produção está sendo chamada de Mar do Sertão, mas ainda pode trocar de nome. A substituta da novela Além da Ilusão ainda não está sendo gravada, por enquanto a produção tem trabalhado em selecionar seu elenco. O que se sabe até então é que a trama será ambientada em uma cidade fictícia do nordeste brasileiro.

