Nova novela das 9: quando estreia Travessia e elenco

Travessia, a nova novela das 9 está mais perto do que nunca. O folhetim estreia no começo de outubro e substitui Pantanal na TV Globo. A produção ficará até 2023 nas telinhas, é escrito por Gloria Perez e tem Lucy Alves, Chay Suede e Romulo Estrela como estrelas do elenco. A trama se divide entre duas regiões do Brasil e também tem passagem pela Europa.

Quando estreia a nova novela das 9 da TV Globo?

A nova novela das 9 da TV Globo vai estrear no dia 10 de outubro, uma segunda-feira – A informação foi confirmada pela emissora em seu site oficial, o Gshow. A exibição será sempre após o Jornal Nacional, de segunda a sábado.

Se houver segundo turno nas eleições 2022, o folhetim vai ser exibido a partir das 21h55 desde sua estreia até o dia 28 de outubro, devido ao horário eleitoral gratuito obrigatório. Passada a votação, o folhetim começa por volta das 21h30, seguindo a programação normal do canal.

Para assistir a produção ao vivo e de graça, há duas opções. A primeira é a mais fácil, é só sintonizar na TV Globo no horário da novela por meio de qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros.

Para quem prefere assistir a nova novela das 9 pela internet, usando um computador, celular, ou outro tipo de dispositivo, sua opção é a Globoplay. A plataforma streaming permite que qualquer usuário assista gratuitamente a programação em tempo real da TV Globo com a aba “Agora na TV”.

A única obrigatoriedade é ter uma conta gratuita no site. Para criar a sua, acesse https://globoplay.globo.com/, clique em “entrar” em seguida “cadastre-se”. Informe os seguintes dados:

Nome completo

E-mail

Senha

Gênero

Data de nascimento

País

Cidade

Estado

Quando estiver com seu login e senha em mãos, é só acessar a plataforma e localizar a aba “Agora na TV” na lateral superior esquerda do site ou na parte inferior do aplicativo.

Qual a história da novela Travessia?

A história central de Travessia seguirá a trajetória de Brisa, personagem da atriz Lucy Alves. A mulher é órfã, mora no Maranhão e é namorada de Ari (Chay Suede), com quem se relaciona desde a adolescência. Mãe de um menino com o namorado, ela não agrada em nada a sogra, que a acha inferior a seu filho, que faz doutorado e trabalha para garantir a preservação de patrimônios históricos do Maranhão.

Brisa e Ari decidem oficializar a união em uma festa de casamento. Porém, antes que isso ocorra, o rapaz adia a cerimônia para viajar ao Rio de Janeiro. Ele quer investigar a empresa de Guerra (Humberto Martins), executivo que deseja derrubar um dos casarões históricos de São Luís, para a construção de um shopping.

Disposto a acabar com os planos do empresário, ele se aproxima de Chiara (Jade Picon), filha do ricaço. A ideia é conseguir informações privilegiadas por conta da proximidade ocm a moça, mas a dupla começa a criar um interesse romântico mútuo.

Enquanto isso na nova novela das 9, a vida de Brisa se torna um inferno. A caminho do Rio de Janeiro para encontrar com Ari, ela descobre que foi alvo de uma montagem falsa. Do outro lado do oceano, em Portugal, um grupo irresponsável usa uma foto de Brisa e cria uma imagem que indica que a jovem é uma sequestradora de bebês. A fake news se espalha pela internet e Brisa é reconhecida nas ruas do Brasil.

A moça então precisa fugir, pois começa a ser perseguida pela população. É durante esta fuga, que ela conhece Oto (Romulo Estrela), um hacker misterioso. Ela contará com toda a ajuda que puder para recuperar sua dignidade e identidade e precisará lidar com os sentimentos que nascerão por Oto enquanto ainda ama Ari.

Assista a chamada da novela e conheça mais detalhes da história da nova novela das 9:

Onde foi gravado o folhetim

Com uma trama que se divide entre estados do Brasil e Portugal, a nova novela das 9 foi gravada no Maranhão, no Rio de Janeiro e também em Portugal.

O núcleo principal do folhetim tem como cenário São Luís, capital do Maranhão, onde moram os mocinhos Brisa e Ari. De acordo com o site oficial da emissora, as gravações no nordeste duraram cerca de 4 semanas. Foram usados espaços históricos da região e também paisagens paradisíacas.

No Rio de Janeiro, as gravações ocorreram em regiões como o bairro Vila Isabel e nos estúdios da Globo, que conta com uma cidade cenográfica e os cenários internos de suas produções.

Em Portugal, a produção visitou os bairros do Chiado e Arroios. Foram gravadas cenas na Praça do Comércio, a Praça Luís de Camões, o Elevador de Santa Justa e a vinícola Quinta da Bacalhoa.

A atriz Vanessa Giácomo compartilhou vídeos de locais em que a produção esteve durante as filmagens:

Quem é a autora de Travessia

A nova novela das 9 é obra de Gloria Perez. Travessia é o primeiro folhetim da famosa para a faixa horário desde 2017. Na época, Gloria lançada A Força do Querer, produção de sucesso que contou com a icônica protagonista Bibi Perigosa (Juliana Paes). O folhetim foi reprisado no horário nobre da emissora durante a pandemia do covid-19, quando o núcleo de teledramaturgia do canal foi paralisado.

De 2021 a 2022, ela também contou com um de seus grandes sucessos de volta às telinhas. O Clone, obra dos anos 2000 que foi reexibido no Vale a Pena Ver de Novo. Além disso, Caminho das Índias (2009), outra novela famosa da autora, também está em reprise pelo canal Viva.

A carioca de 73 anos de idade escreveu grandes sucessos ao longo da carreira, como Salve Jorge (2012 – 2013), América (2005), Explode Coração (1995 – 1996) e Barriga de Aluguel (1990 – 1991).

Sua novela De Corpo e Alma (1992 – 1993) foi marcada por uma tragédia pessoal: sua filha mais velha, a atriz Daniella Perez, foi assassinada enquanto o folhetim estava no ar. A moça foi morta por seu colega de elenco, o ator Guilherme de Pádua, que foi condenado pelo crime e já cumpriu a pena. Em 2022, Gloria Perez se abriu sobre o assunto com o documentário Pacto Brutal, da HBO Max.

