O que aconteceu com o Theo da novela Travessia? Menino será achado

Lais (Indira Nascimento) e Monteiro (Ailton Graça) tentaram ajudar o filho Theo da novela Travessia - viciado em tecnologia - levando-o para uma viagem a um local afastado e sem acesso a internet. Porém, a situação não saiu como planejado e o garoto teve um surto e desapareceu. Os próximos momentos do folhetim de Gloria Perez serão de desespero para a família, mas o adolescente não ficará desaparecido por muito tempo.

Theo da novela Travessia teve surto e desapareceu: como o garoto será encontrado

O personagem Theo da novela Travessia será encontrado no capítulo desta sexta-feira, 27 de janeiro, de acordo com os resumos da TV Globo. O menino será achado perambulando pelo acostamento da estrada.

Desesperados, Ida, Laís e Monteiro rodarão pela cidade atrás do garoto e só depois de muita procura esbarrão no menino. A irmã mais velha do rapaz, Isa (Duda Santos) é quem avistará Theo de longe.

Em seguida, Monteiro mandará o filho entrar no carro. Depois da confusão, o professor e a advogada se sentirão culpados pela situação que acabou gerando o surto do menino.

A confusão aconteceu no folhetim depois que o rapaz foi levado para um lugar isolado pela família. A viagem foi uma desculpa dos pais do menino para tentar fazer um "detox tecnológico". Laís levou jogos de tabuleiro e buscou formas de entreter o garoto por lá, mas nada adiantou.

Ele teve momentos de irritação, brigou com os pais e a irmã, se negou a pedir desculpas, passou a noite suando frio, até que no outro dia desapareceu.

Theo iniciará um tratamento?

É evidente que Theo precisa de ajuda para se curar na novela Travessia do vício. Porém, ainda não aparece nos resumos do folhetim quando o menino finalmente verá um profissional. A última vez que o personagem é citado pelos resumos é quando sua família o encontra na beira da estrada, depois disso, o rapaz não aparece mais.

Porém, ao que tudo indica na trama, em algum momento ele deve receber a ajuda que precisa. No Instagram, a autora Gloria Perez escreveu em um post do dia 26 de janeiro, quarta-feira, dia do capítulo em que o garoto surta e desaparece: "a dependência em tecnologia funciona como a dependência em drogas. Estejam atentos".

Em seu perfil oficial, Ricardo Silva, ator que interpreta Theo da novela Travessia, publicou um trecho em vídeo do personagem na trama e escreveu: "o que o Theo precisa? Corretivo ou tratamento?" O público opinou no post do artista, sugerindo soluções para o problema, como atendimento de um psicólogo, menos tempo na internet, atenção e controle dos pais, entre outros.

Isa decidirá sair de casa após surto de Theo

O surto de Theo da novela Travessia irá causar mais atritos na família de Monteiro e Laís, desta vez com a filha mais velha, Isa, que está cansada da situação com o irmão. A menina foi a primeira em casa a reparar que o garoto não estava nada bem e escondia algo dos pais.

Segundo adiantou o Notícias da TV, a adolescente insistirá que os pais tomem uma atitude, mas perceberá que eles ainda evitam admitir que o menino é um viciado. Por isso, ela dirá que deseja sair de casa.

"Vocês vivem em função do Theo... A casa toda, tudo é em função do Theo. Parece que eu não tenho mais lugar ali, entende? Estou sobrando, estou demais. Não posso mais levar meus amigos em casa pra não assistirem os surtos do Theo, não ter que explicar pra eles porque que tá aquele clima de velório", reclamará a jovem.

A advogada tentará fazer com a filha mude de ideia, mas Isa não aceitará a situação. Por conta disso, Laís vai prometer que ligará para um médico. Ainda não se sabe quando esse conflito aparecerá na novela, pois não é citado até agora nos resumos da Globo, que mostram os acontecimentos do folhetim até o dia 4 de fevereiro.

