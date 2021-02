A série da Netflix, Bridgerton, tem feito muito sucesso e já está entre as séries mais assistidas do streaming. A produção baseia-se nos livros Os Bridgertons, da autora Julia Quinn.

Os livros foram lançados entre 2000 e 2013 e são considerados best-sellers. As obras contam a história de uma família britânica do século XIX.

Então, se você curtiu assistir à série, você também vai gostar de ler a coleção dos livros de Os Bridgertons. Por isso, você vai conhecer mais sobre as histórias do livro e sobre a autora. Vem com a gente!

A autora Julia Quinn

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Julia Quinn é uma escrita norte-americana que começou a escrever por hobby. Inicialmente, Quinn estudava história da arte e migrou para Medicina. Então, Julia Quinn descobriu que sua verdadeira paixão era escrever. Ela acabou largando a faculdade para se dedicar à literatura.

Os livros são um presente ao seu marido, o médico Paul Pottinger e Quinn lança livros quase anualmente. A coleção Os Bridgertons já foi traduzida para mais de 29 idiomas.

Os Bridgertons

A série é inspiração de uma coleção de livros, Os Bridgertons. São nove livros que contam a história dessa família da elite britânica. Conheça mais sobre os livros que deram origem à série de Shonda Rhimes.

A primeira temporada da série é fruto do primeiro livro, O Duque e Eu, que narra a história entre o Duque de Hastings e Daphne Bridgerton e é apenas o início dessa saga. Conheça o restante dos livros da coleção de Julia Quinn:

O Duque e Eu

Lançado em 2000, o primeiro livro da coletânea é a introdução para um mundo de luxo na Inglaterra do século XIX. Daphne Bridgerton conhece o Duque de Hastings e vê nele um grande amor. Mas, o Duque não está disposto a casar.

Esse é o livro que a primeira temporada inspira-se. Um livro mais introdutório sobre a família Bridgerton e outros personagens que serão importantes.

O Visconde Que Me Amava

O segundo livro da coleção de Julia Quinn é sobre Anthony Bridgerton, irmão de Daphne. O visconde é um dos solteiros mais cobiçados da Inglaterra e está pensando em casar.

Muitos acreditam que a segunda temporada será sobre esse personagem, já que a introdução sobre ele na primeira temporada não foi tão semelhante ao livro, faltando diversas características.

Um Perfeito Cavalheiro – Os Bridgertons

Já esse livro, de 2001, conta a história de amor que envolve Benedict Bridgerton, o segundo herdeiro. Benedict se envolve com Sophie, uma criada que entra de penetra em um dos bailes.

Os Segredos de Colin Bridgerton

O livro lançado em 2002 reaviva o possível romance de Colin Bridgerton e Penelope Featherington. Eles se reencontram anos depois, mas há um grande segredo que pode atrapalhar essa história.

Para Sir Phillip, Com Amor – Os Bridgertons

Uma das personagens que chamaram atenção na primeira temporada da série, também tem seu espaço em um dos livros sobre Os Bridgertons.

Eloise, a rebelde, inicia um relacionamento através de cartas com o viúvo de uma prima, mas, quando os dois se encontram, algumas reviravoltas acontecem e atrapalham o possível romance.

O Conde Enfeitiçado

O livro conta a história das tentativas de Michael Stirling, um libertino, de conquistar Francesa Bridgerton, mas ela se casa com outro e os seus caminhos se cruzam alguns anos depois.

Um Beijo Inesquecível

Nesse livro, a caçula dos Bridgertons Hyacinth acaba se aproximando de Gareth St Clair, ao descobrir um diário de sua avó em italiano. Gareth começa a traduzir o diário para ela e os dois se envolvem.

A Caminho do Altar – Os Bridgertons

Gregory Bridgerton recebe a ajuda de Lucinda Abertnathy para conquistar a mulher pela qual ele é apaixonado, mas Lucinda acaba se apaixonado por ele.

E Viveram Felizes Para Sempre

O último livro sobre os Bridgertons traz oito epílogos extras sobre a coleção. É um livro muito baseado em fan service, para matar a saudade dos personagens.

Expectativas para a série Bridgerton

Apesar de se inspirar nos livros, a série não segue necessariamente o que encontramos na coleção de livros Os Bridgertons. Por isso, as expectativas para as próximas temporadas da série são enormes.

Será que a segunda temporada falará sobre Anthony? Ou sobre o herdeiro de Hastings? São diversos os questionamentos sobre a série. Então, saiba o que esperar da segunda temporada de Bridgerton.

Agora é só esperar as próximas temporadas de Bridgerton para matar a curiosidade dos próximos acontecimentos. Fique ligado no DCI e descubra novidades, bastidores e mais sobre a série tão aclamada.

Os livros sobre Os Bridgertons estão disponíveis em diversas livrarias online e físicas. É uma leitura bem agradável e confortável. Perfeita para curtir uma tarde de leitura.

Assim, os livros são completos e muito bem escritos por Quinn. Por isso, a série tornou-se tão querida, pela construção dos personagens, narrativa e mais.

Saiba mais sobre a série originada dos livros de Julia Quinn e como ela se tornou tão famosa, com figurinos, ambientação e muita representatividade.

Já leu algum livro da série? O que achou? Comenta com a gente quais foram as suas impressões sobre a coleção de Julia Quinn!