Penúltimo capítulo de Vale Tudo hoje com prisão de Marco Aurélio

A novela Vale Tudo exibe seu último capítulo nesta quinta-feira, 16 de outubro, e um dos pontos altos do folhetim será o desfecho de Marco Aurélio e Leila. Após roubar a TCA por anos, empresa que passou a ser presidida por ele com a morte de Odete Roitman, o vilão será preso pela Polícia Federal. A prisão acontece com a ajuda de Consuêlo.

Resumo de Vale Tudo – penúltimo capítulo

Será o fim da linha para Marco Aurélio e Leila. O ganancioso casal não será preso pela morte de Odete Roitman, apesar de terem planejado o crime, mas eles não vão conseguir escapar de Consuêlo. A nova diretora da TCA vai investigar o colega de trabalho e se deparará com um mega esquema de corrupção.

Correta, Consuêlo denuncia o caso à Polícia Federal, mas antes comunica Afonso. O herdeiro faz uma reunião na empresa e deixa Marco Aurélio em pânico.

O corrupto corre para casa e avisa Leila que eles terão que fugir, e os filhos ficarão para trás. Eles vão até um aeroporto clandestino, onde planejam embarcar em um jatinho para o exterior, mas já será tarde demais. A Polícia Federal chega ao local e prende o então presidente da TCA e esposa.

Bruno passará a ser criado pelo pai, Ivan, que está morando em uma mansão com Raquel – que vai criar Salvador, filho de Maria de Fátima.

O desfecho é diferente do que aconteceu em 1988, quando Marco Aurélio conseguiu fugir e fez banana para o Brasil. Com isso, é esperado que Odete esteja viva e ela apareça fazendo o gesto.

Matérias relacionadas

– Leonardo morre em Vale Tudo?

– Nise matou Odete Roitman

– Qual o final de Maria de Fátima em Vale Tudo 1988