Penúltimo capítulo de Vale Tudo hoje com prisão de Marco Aurélio

Novela começa às 21h20 na TV Globo, trazendo os desfechos da trama

Escrito por Anny Malagolini
Vale Tudo hoje prisão de Marco Aurélio Foto: Reprodução/TV Globo

A novela Vale Tudo exibe seu último capítulo nesta quinta-feira, 16 de outubro, e um dos pontos altos do folhetim será o desfecho de Marco Aurélio e Leila. Após roubar a TCA por anos, empresa que passou a ser presidida por ele com a morte de Odete Roitman, o vilão será preso pela Polícia Federal. A prisão acontece com a ajuda de Consuêlo.

Resumo de Vale Tudo – penúltimo capítulo

Será o fim da linha para Marco Aurélio e Leila. O ganancioso casal não será preso pela morte de Odete Roitman, apesar de terem planejado o crime, mas eles não vão conseguir escapar de Consuêlo. A nova diretora da TCA vai investigar o colega de trabalho e se deparará com um mega esquema de corrupção.

Correta, Consuêlo denuncia o caso à Polícia Federal, mas antes comunica Afonso. O herdeiro faz uma reunião na empresa e deixa Marco Aurélio em pânico.

O corrupto corre para casa e avisa Leila que eles terão que fugir, e os filhos ficarão para trás. Eles vão até um aeroporto clandestino, onde planejam embarcar em um jatinho para o exterior, mas já será tarde demais. A Polícia Federal chega ao local e prende o então presidente da TCA e esposa.

Bruno passará a ser criado pelo pai, Ivan, que está morando em uma mansão com Raquel – que vai criar Salvador, filho de Maria de Fátima.

O desfecho é diferente do que aconteceu em 1988, quando Marco Aurélio conseguiu fugir e fez banana para o Brasil. Com isso, é esperado que Odete esteja viva e ela apareça fazendo o gesto.

Anny Malagolini

