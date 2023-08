Petra vai ser presa após o atropelamento de Andrade em Terra e Paixão?

Apelidada de maneira nada carinhosa pelo pai como "miss tarja preta", a personagem de Debora Ozório se envolveu em mais uma situação complicada na novela Terra e Paixão. Ela atropelou Andrade (Ângelo Antônio), o marido de Lucinda (Debora Falabella). Petra vai ser presa na novela por conta disso? Pai da riquinha conseguirá livrá-la das grades.

O que vai acontecer com Petra?

Após atropelar o administrador da pousada da cidade, Petra vai fugir do local do acidente sem prestar socorro a Andrade e chegará desesperada em casa. De acordo com os resumos, a jovem deixará uma prova crucial para trás, a placa de seu carro, que será encontrada por Lucinda. No entanto, a personagem de Debora Ozório não será presa, pois contará com a ajuda de seu pai rico e influente.

Antônio entrará em ação para proteger a herdeira e vai fazer uma proposta para o lavrador Ruan (Tairone Vale). O ricaço vai oferecer dinheiro para que Ruan assuma o crime. Pobre, o homem dirá sim para o plano de Antônio e logo em seguida será preso. Ele responderá pelo atropelamento e a fuga, mas por assassinato, já que Andrade será sortudo e sobreviverá ao ser levado para o hospital.

Por conta da placa de carro encontrada no local do acidente, o delegado Marino (Leandro Lima) conversará com Antônio e dirá para o fazendeiro que sabe que foi Petra quem atropelou Andrade e fugiu sem prestar socorro. No entanto, a ciência do policial sobre a verdadeira culpada pelo crime não fará diferença. Os resumos não explicam se Marino vai resolver ficar quieto por já ter se comprometido com Antônio em outras situações ou porque também receberá uma quantia do pecuarista para ficar quieto. No entanto, Caio ficará ressabiado perto do policial e deduzirá que Marino esconde algo e está acobertando alguém.

Para Petra, não parece que o acidente afetará muito a vida da jovem, apesar de seu surto de choro e desespero após o acidente. Nos resumos, a trama da miss tarja preta continuará focado em sua vida amorosa. Seu ciúmes do marido Luigi (Rainer Cadete) com Anely (Tatá Werneck) permanecerá, mas ela também ganhará um novo interesse, o engenheiro Hélio (Rafa Vitti).

Quem é Ruan?

Ruan é o homem que assumirá o atropelamento de Andrade e acabará preso no lugar de Petra será Ruan, lacaio de Antônio (Tony Ramos). O personagem já apareceu algumas vezes no folhetim e é um espião nas terras de Aline para Antônio. Ele já foi usado antes pelo fazendeiro antes, que mandou que o lavrador mentisse para a polícia para tentar incriminar Aline pela morte de Isabel (Yasmin Gomlevsky).

Tudo o que Ruan faz é em troca de dinheiro. Com uma irmã na cadeia, ele sonha em que conseguir pagar por um advogado para que consiga livrá-la das grades. Os resumos de Terra e Paixão ainda não adiantam o que acontecerá com Ruan depois da prisão.

O personagem é interpretado pelo ator Tairone Vale, de 48 anos, já atuou em Segundo Sol (2018), Se Eu Fechar os Olhos Agora (2019) e Justiça (2016), além de comandar o canal Cozinha sem Paciência.

