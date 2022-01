Pilar morre na novela Nos Tempos do Imperador durante a guerra?

Pilar finalmente conseguiu se libertar das garras de Solano Lopez e reencontrou seu amor Samuel. No entanto, apesar do momento romântico no campo de batalha, o casal continua nas terras do Paraguai em meio a guerra. O que vai acontecer até o desfecho da produção das 18h? Pilar morre na novela Nos Tempos do Imperador ou conquista um final feliz?

Pilar morre na novela Nos Tempos do Imperador?

Após se reencontrarem na Guerra do Paraguai, Pilar é atingida por uma bala, para o desespero de Samuel. Mas a médica morre? Por enquanto, a Globo não revelou no resumo da novela se Pilar vá morrer na novela Nos Tempos do Imperador. Mas o que se até agora é que o final da Pilar será feliz ao lado de Samuel.

A dupla vai até conseguir uma cerimônia em meio a guerra para selar a união de uma vez por todas.

Quem assistiu até o final do capítulo pode conferir que a bala não atingiu o corpo da moça e ficou alojada na bolsa da médica. Por isso, ela conseguiu continuar a fuga e a procura por Samuel, até que o encontrou.

Sobre o final de Pilar na novela Nos Tempos do Imperador, a personagem não morre e deve retornar ao Brasil, já que a Guerra do Paraguai está quase no fim. Porém, ainda não foram revelados detalhes do desfecho da personagem. Samuel dirá para a amada que quer um filho, mas não foi divulgado ainda pela emissora se o sonho será realizado no último capítulo. Pelo menos os fãs podem comemorar que a dupla terminará o folhetim casada.

Casamento de Pilar e Samuel vai finalmente acontecer

No capítulo previsto para ir ao ar no dia 27 de janeiro, quinta-feira, será realizado uma cerimônia de casamento de Pilar e Samuel no acampamento das tropas brasileiras no Paraguai. A permissão para que a festa ocorra no local será dada por Caxias (Jackson Antunes), que inclusive levará a moça para o altar.

Os soldados improvisarão um altar com tochas, velas e plantas. Samuel ganhará dos colegas uma roupa especial para o casamento, trajes africanos, o jovem ficará contente de celebrar suas origens e não se casará de uniforme do exército, optará pelo presente.

Depois do casamento, Pilar e Samuel terão a noite de núpcias em Nos Tempos do Imperador. O casal trocará juras de amor e o personagem de Michel Gomes dirá que quer um filho com a amada.

Inspiração para a personagem de Pilar em Nos Tempos do Imperador

Pilar é uma personagem fictícia em Nos Tempos do Imperador, ou seja, ela foi inventada para a trama. No entanto, a inspiração para a personagem realmente existiu. A trajetória da jovem para se tornar médica foi baseada em Maria Augusta Generoso Estrela, a primeira mulher a exercer a medicina no Brasil.

Assim como Pilar, Maria Augusta se formou nos Estados Unidos, pois na época mulheres ainda não podiam ingressar no curso de medicina no Brasil. Depois de anos no exterior, ela retornou ao país, validou seu diploma em território nacional e pôde exercer a profissão por aqui.

Quando acaba Nos Tempos do Imperador?

A novela Nos Tempos do Imperador será finalizada no dia 4 de fevereiro, sexta-feira, então falta pouco para você conferir o final feliz de Pilar e Samuel. No dia seguinte, sábado (5), será reexibido o último capítulo da trama, então é a chance de quem perdeu a transmissão de sexta-feira poder conferir o desfecho do folhetim.

No dia 7 de fevereiro, segunda-feira, a faixa de horário será ocupada por Além da Ilusão, trama protagonizada por Larissa Manoela e Rafa Vitti, que vivem um amor proibido nos anos 1930.

Conheça a próxima trama das 18h:

