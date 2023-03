Uerê de O Rei do Gado é filho de quem?

Uerê (Pedro Gabriel) é adotado por Donana (Bete Mendes) sem saber que o menino é fruto de uma traição de seu marido Zé do Araguaia (Stênio Garcia). Incentivada por Marcos Mezenga (Fábio Assunção), a dona de casa passa a investigar o passado do menino e descobre a verdade.

Quem são os pais de Uerê?

O indiozinho Uerê é filho de Zé do Araguaia com uma mulher indígena. O garoto é criado pela avó, a índia Magú (Regina Dourado).

Zé teve um caso extraconjugal e engravidou a mulher. No entanto, ele sempre escondeu a verdade de sua esposa até que ela manifesta a vontade de ter um filho. Ela diz ao marido que está disposta a adotar uma criança - é então que o funcionário de Bruno (Antônio Fagundes) tem a ideia de levar seu próprio herdeiro para ser adotado.

Uerê passa a conviver com o casal, até que Donana é instigada por Marcos a investigar a verdadeira origem da criança. Isso porque ela já estava desconfiada que algo estava errado nesta história.

Em um primeiro momento, ela suspeita que Uerê possa ser filho de Bruno, afinal foi ele quem conseguiu convencê-la a levar o menino para casa. Zé finge concordar com a mulher para se livrar da chance dela descobrir a verdade, mas fica preocupado com a possibilidade dela rejeitar o garoto. "Deus me livre e guarde, Zé! Eu vou receber o trastinho de braços abertos. Tomara que se pareça com ele”, diz ela.

No entanto, a farsa dura pouco. Donana segue desconfiada da origem do menino e pressiona Zé do Araguaia, que conta a verdade. "O menino é meu! Eu não quis te magoar", diz ele. Revoltada, a dona de casa questiona o marido: “Você não fez um filho meu, e foi fazer com uma índia!”

Donana também manda Zé levar o menino de volta para a avó. “Leva aquele moleque embora daqui! Se não, vou eu!”, diz. Uerê, entretanto, ouve a conversa dos adultos e vai embora de casa.

Ao longo da trama, o menino irá fazer as pazes com Donana e o pai e voltará para casa. Será ela, inclusive, quem vai alfabetizá-lo, o que fará com que os dois desenvolvam um laço profundo.

Apesar do carinho pelos dois, Uerê vai optar por morar com Marcos em Ribeirão Preto para estudar e passará a visitar os pais somente nas férias.

Uerê foi interpretado por Pedro Gabriel, hoje com 34 anos. O papel de filho do Zé do Araguaia foi o único trabalho do ex-ator mirim na televisão, que deixou a carreira na televisão para trás e seguiu no anonimato.

A última vez que Pedro deu entrevistas foi em 2015, quando O Rei do Gado ganhou uma segunda reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Na época, ele afirmou ao Encontro que trabalhava como DJ nas noites de Brasília, além de ser produtor de eventos.

Veja como está o filho do Zé do Araguaia