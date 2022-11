Por onde anda Cecília Dassi, a Sandrinha da novela Por Amor?

A Sandrinha da novela Por Amor foi interpretada pela atriz Cecília Dassi, que há tempos não aparece na televisão. Revelada na novela que foi sucesso na Globo, a ex-atriz mirim deixou a careira artística para trás para se dedicar a outra área de atuação que segue até hoje.

Como está a Sandrinha da novela Por Amor hoje?

Cecília Dassi hoje está com 32 anos de idade. A ex-atriz ganhou projeção nacional em 1997, quando fez sua estreia em novelas interpretando Sandrinha da novela Por Amor, papel pelo qual é lembrada até hoje. No entanto, ela não aparece na TV há 12 anos.

Na trama protagonizada por Regina Duarte e Gabriela Duarte, sua personagem era uma garota muito meiga de apenas sete anos de idade que se preocupava com o pai Orestes (Paulo José), um homem que já foi muito bonito mas perdeu tudo devido ao vício em álcool. O patriarca não consegue se estabelecer em nenhum emprego e precisa ser sustentado por Lídia (Regina Braga), mãe de sua filha. Sucesso em 1996, Por Amor já ganhou duas reprises no Vale a Pena Ver de Novo e duas no canal Viva.

A carioca foi muito elogiada por sua atuação, que lhe rendeu quatro prêmios, incluindo a categoria de Revelação do Ano na premiação da a Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

O sucesso abriu portas para Cecília, que seguiu atuando na Globo. Em 1999, ela interpretou a personagem Patty em Suave Veneno, Zoé em A Padroeira (2001) e Bia em O Beijo do Vampiro (2002).

Dassi também foi apresentadora do extinto programa de desenhos TV Globinho entre 2004 e 2005. No currículo da ex-atriz ainda estão títulos como o sucesso Alma Gêmea (2005), Sete Pecados (2007) e Três Irmãs (2008). Sua última novela foi em 2012, quando interpretou Clarisse em Viver a Vida.

No mesmo ano, ela também interpretou a versão jovem de Nazinha no filme Gonzaga: de Pai pra Filho (2012) antes de abandonar a carreira de atriz.

Cecília Dassi se dedicou à psicologia, área na qual trabalha atualmente. Além dos atendimentos clínicos, ela também tem um canal no YouTube sobre saúde mental que acumula mais de 160 mil inscritos, mas há tempos não publica vídeos. Durante a pandemia, a psicóloga fez algumas lives sobre o tema. No Instagram, são mais de 300 mil pessoas que acompanham o conteúdo da profissional.

Em 2019, a carioca deu uma entrevista ao jornal O Globo na qual falou sobre sua escolha por sair das novelas. "Na cabeça de algumas pessoas, não faz sentido eu ter deixado a carreira. Eu tinha fama, que é uma coisa muito buscada. E, de repente, larguei isso. Como não faz sentido, causa angústia e faz com que as pessoas comecem a encontrar explicações do tipo: 'ela ficou traumatizada', 'ela estava ganhando mal' ou 'ela não estava conseguindo trabalho'", disse.

Onde assistir a novela Por Amor?

A novela Por Amor está disponível para os assinantes do Globoplay. Para assistir, é necessário ter um dos planos pagos da emissora. Siga o passo a passo:

1- Acesse o GloboPlay no navegador de seu celular ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store para iOs ou Google Play para Android;

2- Se você já for cadastrado, apenas faça login usando e-mail e senha. Também é possível logar usando as contas do Facebook, Google ou Apple.

Novos usuários devem se cadastrar e fazer o pagamento do plano. Após preencher os dados solicitados na aba 'cadastra-se', insira a forma de pagamento. A plataforma oferece assinaturas a partir de R$24,90 mensais.

3- Após a conclusão do pagamento, acesse a aba de 'novelas' ou procure por 'Por Amor' no campo de busca. Todos os episódios estão disponíveis.

