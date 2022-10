Próximas novelas do viva em novembro de 2022; veja a programação

Três tramas entram para a programação das novelas do Viva em novembro. A partir do próximo mês, Coração de Estudante (2002), Bambolê (1987) e Maria do Bairro (1995) chegam para substituir alguns folhetins que terminam nas próximas semanas. Caminho das Índias (2009) e Força de Um Desejo (1999) seguem na programação.

Coração de Estudante (2002) está entre as novelas do Viva em novembro

A primeira estreia das novelas do Viva em novembro é Coração de Estudante. O folhetim chega na grade da programação a partir do próximo dia 7, segunda-feira, no lugar de O Beijo do Vampiro (2002), que termina no dia 4.

A trama de Emanuel Jacobina foi ao ar pela primeira vez em 2002 e ganhou uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo em 2007. Agora, retorna para mais uma exibição no Viva.

Coração de Estudante tem como tema central a preservação do meio ambiente. O protagonista da trama é o professor de biologia Edu (Fábio Assunção), um homem que tem como propósito de vida lutar pela causa ambientalista. Pai solteiro, ele se muda com seu filho Lipe (Pedro Malta) para a pequena cidade de Nova Aliança, em Minas Gerais, para que possam ter uma vida melhor.

Edu é noivo de Amelinha (Adriana Esteves), mas vive uma relação conturbada com o pai da moça, o poderoso fazendeiro João Mourão (Cláudio Marzo), dono de um laticínio, um frigorífico e uma empresa de viação. Os dois vivem em pé de guerra já que o professor defende a preservação do meio ambiente, enquanto o pai da jovem não se importa em desmatar florestas para expandir seus negócios.

O noivado de Edu e Amelinha fica ainda mais estremecido quando ele conhece Clara (Helena Ranaldi), por quem se apaixona.

Estreia em: 7 de novembro

Horário: de segunda a sábado, às 12h45 e 01h30, horário de Brasília.

Maria do Bairro (1995) entra na grade do Viva

O Viva segue exibindo novelas mexicanas em novembro e ganha um novo título de sucesso, Maria do Bairro. Com o fim de A Usurpadora no próximo dia 15, terça-feira, o folhetim entra na grade como a substituta nesse mesmo horário.

A trama é protagonizada por Thalia no papel de Maria do Bairro, uma garota que trabalha como catadora em um lixão e mora com sua madrinha, Cacilda. Quando a mulher morre, a jovem fica sozinha no mundo e recebe ajuda do padre Honório, que faz com que ela seja acolhida pelo bondoso empresário Fernando de la Vega, um homem muito rico.

Fernando quer transformar Thalia em uma mulher refinada para que ela possa fazer parte de sua família, mas sua esposa Vitória Montenegro reprova a ideia. Até que Luís Fernando, filho primogênito do casal, se envolve e se apaixona por Maria.

No entanto, a protagonista precisa lidar com as sabotagens da sogra e de Soraya, sobrinha de Vitória, que sonha em conquistar o rapaz desde a adolescência.

Estreia em: 16 de novembro

Horário: de segunda a sexta-feira, às 20h30 e 03h20, horário de Brasília.

Bambolê (1987) estreia em novembro

Bambolê, exibida originalmente na Globo em 1987, volta para uma reprise no Viva a partir de 28 de novembro, substituindo Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983).

Escrita por Daniel Más, Bambolê conta a história da família de Álvaro Galhardo (Cláudio Marzo), um viúvo que ficou sozinho com as três filhas Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins) após a morte de sua esposa.

Ao contrário dos patriarcas da década de 1950, o protagonista tem uma relação de amizade de diálogo com suas herdeiras, o que é reprovado por sua cunhada Fausta (Joana Fomm), que acredita que ele deveria ser mais firme em relação a criação das filhas. A mulher sonha em conseguir bons casamentos para suas sobrinhas, para assegurar um futuro com conforto financeiro.

A relação entre Álvaro e Fausta piora quando o homem começa a se relacionar com Marta (Susana Vieira), mãe de Murilo (Maurício Mattar) e Tavinho (Felipe Fonseca).

Estreia em: 28 de novembro

Horário: de segunda a sábado, às 14h40 e 00h40, horário de Brasília.

Horários das novelas do Viva em novembro

Malhação 1997: de segunda a sexta, às 10h45, 16h20 e 02h00, horário de Brasília.

Malhação ID (2009): de segunda a sexta, às 11h15, 16h50 e 02h50, horário de Brasília.

O Beijo do Vampiro (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h30, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados aos domingos entre 09h30 e 13h40. A partir do dia 7 de novembro, será substituída por Coração de Estudante.

Caminho das Índias (2009): de segunda a sábado, às 13h30 e 23h00, horário de Brasília. Aos domingos, o público pode maratonar os episódios entre 19h30 e 00h10.

Força de um desejo (1999): de segunda a sábado, às 15h30 e 23h45, horário de Brasília.

Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983): de segunda a sábado, às 14h40, horário de Brasília, com reprise às 00h40. Na madrugada de segunda-feira, os episódios da semana são reexibidos entre 01h15 e 05h05. A partir do dia 28, será substituída por Bambolê.

A Usurpadora (1999): de segunda a sexta-feira, às 20h30 e 03h20, horário de Brasília. A partir do dia 16, será substituída por Maria do Bairro.