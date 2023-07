Por onde anda Jesuela Moro, atriz que fez Julia de A Vida da Gente

Famoso deixou a vida de atriz para trás, mas voltou a se envolver com a profissão no ano passado.

Atualmente com 18 anos, Jesuela Moro ainda é lembrada pelo papel de Julia de A Vida da Gente, novela que foi ao ar entre 2011 e 2012. Recentemente, a jovem se viu no meio de uma polêmica após sex exposta em uma conversa com o ator Rafael Cardoso.

Como está a Jesuela Moro hoje | Julia de A Vida da Gente

Jesuela Moro atualiza sua vida pública através das redes sociais e por lá revelou que agora se dedica a maquiagem e mostra os trabalhos já realizados. Ela tem agenda aberta para atendimentos nas cidades de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Após uma pausa de quase 10 anos na carreira, a jovem publicou em seu instagram lá em 2021 que tinha voltado a atuar e a estudar teatro. Durante a pandemia, ela teve aulas online com Simone Beghinni, professora e preparadora de elenco que trabalhou com a atriz na infância. Seu primeiro e único projeto até agora nesta nova fase na atuação foi a websérie "Jogos de Bullying", que está disponível na íntegra aqui no Youtube CN Artes, escola de teatro em que a paranaense estudou no ano passado.

A última novela de Jesuela Moro foi a segunda versão de Guerra dos Sexos (2012 - 2013), em que atuou pouco depois de interpretar Julia em A Vida da Gente. Na trama, ela era Ciça, filha dos personagens Fábio (Paulo Rocha) e Manoela (Guilhermina Guinle).

Polêmica com o ator Rafael Cardoso

O nome de Jesuela Moro virou um dos nomes mais comentados nas redes sociais, no dia 10 de julho, após uma exclusiva da jornalista Fabia Oliveira, do Metrópoles, revelar uma suposta conversa do ator Rafael Cardoso, hoje com 37 anos, com a jovem, na época menor de idade.

A reportagem mostra o que seria uma bate-papo do ator, enquanto ainda era casado com Mariana Bridi, em tom de flerte com a adolescente.

A colunista não divulgou o nome de Jesuela Moro na matéria, mas como as mensagens detalhavam que os dois haviam trabalhado juntos em A Vida da Gente e que ela tinha apenas 6 anos de idade na ocasião, o público chegou até o nome da jovem. O ator Rafael Cardoso ainda não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais ou entrevistas.

Leia também - Por que a atriz que fez irmã de Tonho da Lua sumiu da TV?