Veja quando acaba O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo e quando começa a substituta Mulheres Apaixonadas - Foto: Reprodução/Globo

Quando é o último capítulo de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo

A reprise do sucesso O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo está finalmente perto de acabar. A última semana da novela será em dobradinha com sua substituta Mulheres Apaixonadas e o último capítulo da obra de Benedito Ruy Barbosa será exibido no começo de junho.

Quando termina O Rei do Gado em 2023?

O último capítulo da reprise de O Rei do Gado vai ao ar no dia 2 de junho de 2023, na sexta-feira. Por conta de cortes e reedições, a novela vai se despedir das telinhas com um total de 145 capítulos. Em sua versão original, a produção contou com 209. Essa foi a terceira exibição do folhetim no Vale a Pena Ver de Novo, que também foi reprisado na faixa em 2015 e 1999.

Nos capítulos finais da trama, o público terá que dividir sua atenção na faixa de horário com a substituta Mulheres Apaixonadas, que será exibida antes de O Rei do Gado e estreia na próxima segunda-feira, 29 de maio. Devido a dobradinha, a nova novela da faixa terá capítulos de apenas 25 minutos nesta primeira semana. O Rei do Gado, que tem em média capítulos de 1 hora ou mais, terá 50 minutos no ar.

Escrita por Manoel Carlos, Mulheres Apaixonadas já foi exibida no Vale a Pena Ver de Novo entre 2008 e 2009. A trama segue a vida de várias mulheres e suas relações familiares, amorosas e sociais. O protagonismo é de Helena (Christiane Torloni), diretora de uma escola no Rio de Janeiro que é casada com Téo (Tony Ramos) e que não sabe que ele teve no passado um filho com a ex-garota de programa Fernanda (Vanessa Gerbelli). O casal chega a adotar a criança sem que Helena saiba a verdade sobre sua origem.

Horários – Programação da semana

O Rei do Gado

Segunda-feira, 29 de maio: 17h35 – 18h25

Terça-feira, 30 de maio: 17h35 – 18h25

Quarta-feira, 31 de maio: 17h35 – 18h25

Quinta-feira, 1 de junho: 17h35 – 18h25

Sexta-feira, 2 de junho: 17h35 – 18h25 – ÚLTIMO CAPÍTULO

Mulheres Apaixonadas

Segunda-feira, 29 de maio: 17h10 – 17h35 – PRIMEIRO CAPÍTULO

Terça-feira, 30 de maio: 17h10 – 17h35

Quarta-feira, 31 de maio: 17h10 – 17h35

Quinta-feira, 1 de junho: 17h10 – 17h35

Sexta-feira, 2 de junho: 17h10 – 17h35

Como acaba a novela O Rei do Gado?

No final de O Rei do Gado, a extensa rixa entre as famílias Mezenga e Berdinazzi finalmente chega ao fim. Bruno (Antonio Fagundes) consegue amolecer o coração do tio Geremias (Raul Cortez) ao lhe devolver uma medalha de honra que pertencia a Bruno Berdinazzi e foi encontrada em seu cafezal.

Depois da trégua, Geremias propõe que eles deixem a guerra de lado e unam suas terras. Após selarem a paz, Geremias finalmente conhece o filho de Luana (Patricia Pilar) e Bruno, que ganhou o nome de Felipe Berdinazzi Mezenga, e se acerta com todos.

Luana e Bruno se casam em uma grande festa e Geremias faz parte da cerimônia. Ele vai ao casamento acompanhado de Judite (Walderez de Barros), que se torna sua namorada na reta final do folhetim.

Outro desfecho feliz é o de Marcos Mezenga (Fábio Assunção). O rapaz se dá bem no julgamento pela morte de Ralf (Oscar Magrini) e não é sentenciado de homicídio, apenas por vilipêndio a cadáver, por ter enterrado o corpo do mau-caráter na praia. Por isso, ele recebe uma pena leve de um ano de prisão. Por ser réu primário e ter bons antecedentes, ele tem permissão para cumprir a pena em liberdade.

Após a vitória do filho no tribunal, Bruno resolve se afastar dos negócios e passa tudo para as mãos de Marcos. Além de se tornar o novo rei do gado, ele pede Liliana (Mariana Lima) em casamento e passa a morar com a amada e o filho do casal. Sua irmã Lia (Lavínia Vlasak) fica feliz com Aparício (Almir Sater), que deixa a vida de cantor depois de se separar do companheiro de dupla Zé Bento (Sérgio Reis) e começa a cuidar de gado a pedido do sogro.

