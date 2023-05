Quando começa Mulheres Apaixonadas e qual o horário da estreia

A partir desta segunda-feira, 29 de maio de 2023, a novela de Manoel Carlos retorna ao Vale a Pena Ver de Novo. A substituta de O Rei do Gado vai ser exibida em dobradinha nesta primeira semana na Globo e por isso terá capítulos curtos. Confira o horário de quando começa Mulheres Apaixonadas hoje e o que vai ser mostrado no primeiro capítulo da reprise.

Que horas começa Mulheres Apaixonadas hoje?

A estreia da reprise da novela Mulheres Apaixonadas está marcada para começar às 17h10 nesta segunda-feira, 29 de maio, segundo o cronograma oficial da TV Globo. O primeiro capítulo da atração terá apenas 25 minutos de exibição. Depois, a partir das 17h35, o folhetim de Manoel Carlos cede espaço para O Rei do Gado, que fica no ar até às 18h25.

Este será o cronograma desta primeira semana inteira de exibição. Apenas na quarta-feira (31) Mulheres Apaixonadas começará um pouco mais cedo, às 17h00. Nos demais dias, todas as transmissões começam às 17h10.

A dobradinha de Mulheres Apaixonadas e O Rei do Gado termina nesta sexta-feira, 2 de junho. A partir da próxima segunda-feira, 5 de junho, o folhetim de Manoel Carlos passa a ser exibido sozinho no Vale a Pena Ver de Novo.

Programação

Segunda-feira, 29 de maio: 17h10 – 17h35

Terça-feira, 30 de maio: 17h10 – 17h35

Quarta-feira, 31 de maio: 17h00 – 17h30

Quinta-feira, 1 de junho: 17h10 – 17h35

Sexta-feira, 2 de junho: 17h10 – 17h35

O que vai acontecer no capítulo de estreia?

No primeiro capítulo da reprise de Mulheres Apaixonadas, as irmãs Helena (Christiane Torloni), Heloisa (Giulia Gam) e Hilda (Maria Padilha) vão conversar sobre amor, casamento e desejo. Helena confessará para as irmãs que sonha com um relacionamento arrebatador.

Em seguida, Jeremias (Wilson Cardozo) avisará que a empregada Sônia ((Priscila Dias) está tendo a criança. Depois, César (José Mayer) vai se encaminhar junto com a filha Marcinha (Pitty Webo) e a mãe Matilde (Sônia Guedes) para o velório de sua mulher e Marcinha sofrerá porque o pai não a acordou para atender uma ligação da mãe na noite anterior. Por fim, Fernanda (Vanessa Gerbelli) aborda Téo (Tony Ramos) na rua e pedirá dinheiro para levar Salete (Bruna Marquezine) ao médico.

*Sinopse divulgada pela TV Globo, porém, edição do capítulo pode mudar sem aviso prévio da emissora.

Quando passou Mulheres Apaixonadas?

Mulheres Apaixonadas foi originalmente ao ar entre 17 de fevereiro e 10 de outubro de 2003. A produção contou com 203 capítulos. Manoel Carlos contou com a colaboração dos roteiristas Fausto Galvão, Maria Carolina e Vinícius Vianna e a direção geral ficou a cargo de José Luiz Villamarim e Rogério Gomes.

Alguns anos mais tarde, em setembro de 2008, o folhetim voltou às telinhas e começou a ser reprisado no Vale a Pena Ver de Novo. Exibida de forma reduzida, a trama ficou no ar até fevereiro de 2009, enxugando seus originais 8 meses de atração em pouco mais de cinco meses.

Em agosto de 2020, a novela fez sua estreia no canal Viva. Por lá, ela foi exibida na íntegra e foi transmitida até abril de 2021. Durante este período, os capítulos diários do folhetim no Viva eram adicionados ao catálogo da Globoplay e disponibilizados apenas para os assinantes do pacote de canais ao vivo do grupo Globo. Um mês após o final da reprise, a trama foi liberada de forma completa para os assinantes de todos os pacotes da Globoplay e por lá permanece até hoje.

Relembre a icônica abertura da novela:

