Sessão da Tarde desta semana: filmes de 19 a 23 de dezembro de 2022

Com o fim da Copa do Mundo, a Sessão da Tarde finalmente volta de forma definitiva para a grade da TV Globo. Pela primeira vez desde que o mundial do Catar começou haverá filmes nas tardes da Globo todos os dias. A Sessão da Tarde desta semana começará com uma das animações da franquia Era do Gelo e terminará com filmes natalinos.

Os filmes são exibidos a partir das 15h30, depois da novela Chocolate com Pimenta!

Segunda-feira, 19 de dezembro - A Era Do Gelo: O Big Bang | Sessão da Tarde

A semana de filmes da Sessão da Tarde será aberta pela animação A Era Do Gelo: O Big Bang, de 2016. Nesta continuação da amada franquia, uma confusão de Scat acaba desenrolando uma catástrofe cósmica que ameaça a vida no planeta Terra.

Manny, Ellie, Diego, Shira e Sid então são obrigados a saírem de suas casas atrás de um abrigo ideal para sobreviverem a catástrofe. Eles acabam então em uma caverna que já abriga uma criatura excêntrica, o líder espiritual Shangri Lhama e seus seguidores.

Título Original: Ice Age: Collision Course

Direção: Michael Thurmeier e Galen T. Chu

Nacionalidade: Americana

Ano: 2016

Assista ao trailer do primeiro filme da Sessão da Tarde desta semana:

Terça-feira, 20 de dezembro tem Tudo Em Família na Sessão da Tarde desta semana

Na sequência, a Sessão da Tarde desta semana irá exibir o longa Tudo em Família, que conta a presença de grandes estrelas hollywoodianas no elenco, como as atrizes Diane Keaton, Sarah Jessica Parker, Claire Danes e Rachel McAdams, além dos galãs Dermot Mulroney e Luke Wilson.

A trama mostra Meredith, uma executiva nova-iorquina que é muito elegante e bem-sucedida. No natal, ela aceita o convite do namorado para passar a data comemorativa com a família dele. Porém, ao chegar lá ela percebe que a família tem hábitos estranhos, o que não a agrada nem um pouco. Para piorar, a sogra não gosta nada da moça. Meredith então pede que sua irmã, Julie, vá a seu resgate e também comparece a ceia de natal.

Título Original: The Family Stone

Direção: Thomas Bezucha

Elenco: Diane Keaton, Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney, Luke Wilson, Claire Danes, Rachel McAdams

Nacionalidade: Americana

Ano: 2005

Quarta-feira, 21 de dezembro tem O Bom Doutor

Na quarta-feira, o filme da Sessão da Tarde será o francês O Bom Doutor, lançado em 2019. Aproveitando a semana de natal, este também será um filme com temática na época das festas. Na história, Serge é o único médico de plantão na véspera de natal em uma região parisiense.

O médico está com certa má vontade, mas segue suas consultas como deveria. Até que ele encontra com Rose, que precisa de atendimento domiciliar. Ele chega na casa da mulher ao mesmo tempo que um entregador chamado Malek, que também está de plantão.

Título Original: Docteur?

Direção: Tristan Séguéla

Elenco: Michel Blanch, Hakim Jemili, Franck Gastambide, Solène Rigot

Nacionalidade: Francesa

Ano: 2019

Assista ao trailer do filme de quarta-feira:

Quinta-feira, 22 de dezembro vai passar Surpresas Do Amor

Mais um filme natalino na Sessão da Tarde desta semana: a comédia Surpresas do Amor será exibida na quinta-feira. A produção é estrelada pelo atores Vince Vaughn e Reese Witherspoon, mas também conta com outros nomes famosos, como Kristin Chenoweth, Jon Favreau, Robert Duvall, entre outros.

Na trama do longa natalino, Kate e Brad são um casal feliz. Porém, suas famílias não se dão. Ambos contam com pais separados briguentos que se casaram novamente. Para evitar uma confusão ao reunir todas as famílias, a dupla resolve visitar cada um separadamente para entrega dos presentes. No entanto, a tarefa não será fácil como eles pensavam.

Título Original: Four Christmases

Direção: Seth Gordon

Elenco: Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek

Nacionalidade: Americana

Ano: 2008

Confira o trailer:

Sexta-feira, 23 de dezembro - Sessão da Tarde desta semana encerra com Um Natal Quase Perfeito

A sessão da tarde desta semana será encerrada por mais um filme de natal, o longa Um Natal Quase Perfeito, de 2016. Uma grande família, que é cheia de confusão, acaba se reunindo na época de natal para realizar o sonho do patriarca, que quer sua numerosa família toda junta após perder a esposa.

Durante a época de festas, todos ficam confinados na mesma casa, o que não dá certo. Cinco dias acabam se tornando uma eternidade de rivalidades e tentativas frustradas de paz.

Título Original: Almost Christmas

Direção: David E. Talbert

Elenco: Danny Glover, Gabrielle Union, Mo'Nique, Kimberly Elise, Romany Malco, Romany Malco, Jessie T. Usher, John Michael Higgins

Nacionalidade: Americana

Ano: 2016

Assista ao trailer que fecha a Sessão da Tarde desta semana:

