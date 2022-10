Qual é o jogo da Globo hoje, domingo? Emissora vai passar 4 jogos (16/10)

A reta final do Campeonato Brasileiro na Série A e B segue em todo o gás necessário, com promessa de grandes disputas. A Rede Globo, responsável por exibir as partidas, transmite neste domingo o jogo da Globo hoje para os estados do Brasil às 16h (horário de Brasília), após o especial ‘Família Paraíso’.

Qual jogo da Globo hoje vai passar na TV?

Sim, a Globo vai passar jogos de futebol hoje! Prepare a pipoca e o controle remoto para acompanhar grandes confrontos do Campeonato Brasileiro.

Responsável pelos direitos de imagem da Série A e B, a Globo é transmite quatro jogos de futebol hoje, em diferentes estados de acordo com a programação. Na primeira divisão, a 32ª rodada traz dois jogos, enquanto a Série B apresenta na 35ª rodada dois decisivos embates na briga pelo acesso.

Você já sabe qual é o jogo da Globo hoje?

Palmeiras x São Paulo – Série A do Brasileirão

Domingo, 16/10 às 16h (Globo SP, PR, SC, MG, GO, TO, MT, MS, AL, PA e DF), Premiere e GloboPlay

Allianz Parque, em São Paulo

Ceará x Cuiabá – Série A do Brasileirão

Domingo, 16/10 às 16h (Globo CE), Premiere e GloboPlay

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Grêmio x Bahia – Série B do Brasileirão

Domingo, 16/10 às 16h (Globo RS e BA), SporTV 2, Premiere e GloboPlay

Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Sport x Vasco – Série B do Brasileirão

Domingo, 16/10 às 16h (Globo RJ, PE, ES, PB, SE, RN, PI, MA, AM, RO, RR, AP, AC e Juiz de Fora), SporTV, Premiere e GloboPlay

Ilha do Retiro, em Pernambuco

+ Religião ganha destaque em campanha, mas Lula é católico ou evangélico?

Quais os jogos do Brasileirão hoje?

Pela Série B, os dois jogos com transmissão fecham a 35ª rodada. Já na Série A do Brasileirão, seis serão disputados neste domingo, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Tem clássico paulista, paranaense, encontro de rivais no futebol e briga para escapar da zona de rebaixamento.

16h – Ceará x Cuiabá (Globo e Premiere)

16h – Palmeiras x São Paulo (Globo e Premiere)

18h – Juventude x Atlético GO (Premiere)

18h – Botafogo x Internacional (Premiere)

19h – Avaí x Fluminense (SporTV e Premiere)

19h – Athletico PR x Coritiba (Premiere)

+ Onde assistir o jogo do PSG hoje ao vivo (16); Messi e Neymar escalados

Qual é a classificação do Brasileirão?

Faltam sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro na temporada.

1 Palmeiras – 67 pontos

2 Internacional – 57 pontos

3 Flamengo – 55 pontos

4 Corinthians – 54 pontos

5 Fluminense – 51 pontos

6 Athletico PR – 48 pontos

7 Atlético MG – 47 pontos

8 América MG – 45 pontos

9 Fortaleza – 44 pontos

10 Botafogo – 43 pontos

11 Santos – 40 pontos

12 São Paulo – 40 pontos

13 RB Bragantino – 38 pontos

14 Goiás – 38 pontos

15 Coritiba – 34 pontos

16 Ceará – 33 pontos

17 Cuiabá – 30 pontos

18 Atlético GO – 29 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 20 pontos

+ Tem Fórmula 1 hoje? Próxima corrida é GP dos Estados Unidos 2022