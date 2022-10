Que horas é o jogo do PSG hoje ao vivo e onde vai passar (16/10)

Com Neymar e Mbappé em campo, o jogo do PSG hoje vai ser contra o Olympique de Marseille neste domingo, com a bola rolando às 15h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes. Líder do Campeoanto Francês, o elenco parisiense busca aumentar a vantagem que possui. A partida é válida pela décima primeira rodada da Ligue 1, a primeira divisão francesa.

Horário do jogo do PSG hoje na Ligue 1

O jogo do PSG hoje vai começar às 15h45 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Star +, para todos os assinantes do país.

Para a infelicidade do torcedor, a partida entre PSG e Olympique não vai passar em nenhum canal da TV. Por isso, a única maneira de acompanhar é através do serviço de streaming por assinatura. É preciso ser assinante da plataforma para ter acesso.

Se você já é assinante, acesse o aplicativo pelo dispositivo do celular, tablet, computador ou smartv. Caso não seja, procure o melhor pacote ao seu bolso em www.starplus.com.

Como vem as equipes de PSG e Olympique de Marseille hoje?

Depois de tropeçar diante do Benfica na Liga dos Campeões pelo meio da semana, o Paris volta a jogar no Campeonato Francês neste domingo. Líder com 26 pontos, acumula oito vitórias e dois empates até aqui, contabilizando 28 gols marcados e 5 sofridos, a melhor campanha.

Segundo o boletim publicado no site do PSG, Messi foi convocado para o jogo de hoje, mas segue como dúvida sobre ser titular ou não. Sergio Ramos cumpre suspensão, enquanto Nuno Mendes e Kimpembe não aparecem na lista.

Escalação do PSG hoje: Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Mukiele, Hakimi; Bernat, Vitinha, Verratti; Sarabia (Messi), Neymar e Mbappé.

Do outro lado, o Olympique também briga na parte de cima da classificação. Em quarto lugar com 23 pontos, contabiliza sete vitórias, dois empates e uma derrota 20 gols marcados e 7 sofridos, ou seja, desempenho regular dentro de campo. No meio da semana pela Champions, venceu o Sporting fora de casa.

Os visitantes não possuem desfalques ao jogo de hoje.

Escalação do Olympique de Marseille hoje: Pau López; Mbemba, Gigot, Balerdi; Nuno Tavares, Guendouzi, Rongier, Clauss; Payet, Gerson e Suárez.

