Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje? (29/11)

Saiba qual partida da Copa do Mundo do Catar vai ser transmitida na Rede Globo nesta terça-feira, pela fase de grupos

Dia de Copa do Mundo! Nesta terça-feira, 29 de novembro, quatro partidas serão disputadas na terceira e última rodada na fase de grupos entre as seleções. No entanto, cada grupo terá os embates realizados no mesmo horário, no período da tarde. Por isso, saiba qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje e como assistir.

Que dia o Brasil joga nas oitavas da Copa do Brasil 2022 no Catar?

Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai transmitir hoje o jogo da Holanda x Catar, às 12h (horário de Brasília), e mais tarde o duelo entre País de Gales x Inglaterra na fase de grupos às 16h (horário de Brasília).

Ambos os confrontos são válidos pela terceira rodada da fase de grupos. Holanda e Catar jogam no grupo A, enquanto o clássico internacional entre galeses e ingleses acontece no grupo B.

O jogo da Holanda vai ter narração de Cléber Machado com comentários de Ricardinho Diego Ribas e Paulo César de Oliveira, disponível com transmissão em todo o Brasil ao vivo e de graça,

Já no confronto entre País de Gales e Inglaterra a Globo passa a partida no território brasileiro com narração de Gustavo Villani enquanto Caio Ribeiro, Roger Flores e Salvio Spinola comentam.

Agora que você já sabe qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje, confira os detalhes.

Holanda x Catar

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Local: Al Bayt Stadium

Onde assistir: (Globo, SporTV 2, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

País de Gales x Estados Unidos

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Ahmed bin Ali Stadium

Onde assistir: (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

Como assistir a Globo online?

A Rede Globo está disponível também na plataforma GloboPlay, serviço de streaming sob responsabilidade da emissora carioca. A programação traz filmes, séries, novelas antigas e produções independentes do canal.

Além do conteúdo, a plataforma também tem reprodução dos principais canais como a Globo, Premiere, SporTV e outros da emissora. Durante a Copa do mundo, o torcedor pode assistir todos os jogos da Copa do Mundo online e de graça, sem mesmo precisar ser assinante.

O torcedor deve acessar o site do GloboPlay (www.globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo com email, senha e nome completo, ou até mesmo logar com o perfil do Facebook, Apple ou Google. Em sequência, escolher a opção "Agora na TV" e clicar no logo da programação da Globo.

Dá para assistir a Globo na plataforma tanto pelo celular como no aplicativo do computador, smartv ou tablet sem precisar ser assinante.

Agenda de jogos da Copa do Mundo hoje

Nesta terça-feira, além dos embates transmitidos pela Globo, outros dois confrontos também serão realizados pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Essa rodada serve para definir quais serão as seleções classificadas para as oitavas de final em cada um dos oito grupos da Copa do Mundo. França, Brasil e Portugal já estão garantidos com a vaga.

Confira os horários de cada jogo e como assistir cada um deles.

12h - Holanda x Catar (Globo, SporTV 2, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

12h - Equador x Senegal (SporTV, FIFA+, GloboPlay, canal do Casimiro e portal GE)

16h - Irã x Estados Unidos (SporTV 2, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

16h - País de Gales x Inglaterra (Globo, SporTV 2, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

LEIA TAMBÉM:

Quem Portugal pode pegar nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022?

Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo 2022 no Catar

Seleções eliminadas da Copa do Mundo até agora; lista atualizada da FIFA Qatar 2022