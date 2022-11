Que dia o Brasil joga nas oitavas da Copa do Brasil 2022 no Catar?

Depois de se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo 2022 vencendo as seleções da Sérvia e da Suíça, milhões de torcedores aguardam para saber que dia o Brasil joga nas oitavas de final. Se chegar até a final, no dia 18 de dezembro, serão sete jogos no total. A seleção busca o hexacampeonato neste ano. Confira quais serão os jogos da seleção brasileira nas próximas fases da competição que começou no dia 20 de novembro no Qatar.

Quando acaba a fase de grupos da Copa?

A fase de grupos da Copa do Mundo no Qatar 2022 está marcada para terminar no dia 2 de dezembro, data em que o Brasil enfrenta a seleção de Camarões na partida válida pela terceira rodada da competição. Na primeira fase, são três jogos ao todo: contra Sérvia (24 de novembro), Suíça (28 de novembro) e Camarões (2 de dezembro).

Sendo assim, portanto, a próxima fase (oitavas de final) começa no dia 3 de dezembro e as datas dos jogos dependem da colocação de cada equipe no grupo. Por isso, para saber que dia o Brasil joga nas oitavas, é preciso aguardar o encerramento da fase de grupo. O mesmo ocorre nas quartas. A seleção está no grupo G e, de acordo com o regulamento da Copa do Mundo, as duas melhores seleções de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Que dia o Brasil joga nas oitavas se passar em primeiro lugar do grupo?

As oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar serão entre os dias 3 e 6 de dezembro, sexta e quinta, respectivamente. Como as datas dos jogos dependem da colocação da equipe ao final da fase de grupos, a primeira possibilidade é que o Brasil jogue no dia 5 de dezembro., às 16h (horário de Brasília), contra o segundo colocado do grupo H (formado por Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul). Já nas quartas, o jogo está marcado para o dia 9 de dezembro, às 12h.

Que dia o Brasil joga nas oitavas se passar em segundo lugar do grupo?

No entanto, há ainda a possibilidade de a seleção brasileira se classificar para as oitavas em segundo lugar do grupo. Se isso acontecer, o jogo será no dia 6 de dezembro, também às 16h. A partida será contra o primeiro colocado do grupo H. Se se classificar em segundo lugar e avançar, nas quartas o jogo do Brasil será no dia 10 de dezembro, às 12h.

Quando vai ser a semifinal e a final da Copa do Mundo 2022?

Se o Brasil passar pelas oitavas e pelas quartas de final, vai disputar ao todo sete jogos. A semifinal da Copa do Qatar está marcada para o dia 14 de dezembro, às 16h. Já a final será realizada no dia 18 de dezembro, no estádio Lusail, onde a seleção brasileira estreou contra a Sérvia. No entanto, pode acontecer de o Brasil não passar para a final e, caso isso ocorra, vai disputar o terceiro lugar no dia 17 de dezembro.

Estatísticas favoráveis

Desde 2002, o Brasil não vence uma Copa do Mundo. Os cinco títulos da seleção canarinho foram conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Em todas as ocasiões, estreou com vitória e fez pelo menos dois gols, o que também aconteceu na edição do Qatar, em que o resultado da primeira partida foi 2 x 0 para o Brasil, com dois gols do atacante Richarlison.

Relembre o resultado dos jogos de estreia nas campanhas que deram à seleção o pentacampeonato mundial de futebol:

1958 – Brasil 3 x Áustria 0

1962 – Brasil 2 x 0 México

1970 – Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia

1994 – Brasil 2 x 0 Rússia

2002 – Brasil 2 x 1 Turquia

O pentacampeonato, último título conquistado pelo Brasil em Copas do Mundo, foi comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, em cima da Alemanha, com dois gols de Ronaldo. Agora, 20 anos depois, a seleção busca o hexacampeonato sob o comando do treinador Tite, que ganhou a Copa América em 2019 em cima do Peru, no Maracanã.

Onde assistir gratuitamente aos jogos do Brasil na Copa?

Os jogos do Brasil pela Copa do Mundo do Qatar estão sendo transmitidos na televisão pela Globo e pelo SporTV. É possível, ainda, acompanhar as partidas pela internet no Globoplay, no Portal GE e no Fifa+. Com exceção do SporTV, canal exclusivo para assinantes, todas as outras transmissões são gratuitas.

No YouTube, o canal do Casimiro transmite os jogos do Brasil e na Twitch, plataforma de vídeos gratuita, também é possível acompanhar o próximo jogo do Brasil contra Camarões. Nesses dois casos, o torcedor também não paga nada para assistir aos jogos.