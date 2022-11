Qual é o jogo da Globo hoje? Saiba a programação de quarta (02/11/22)

Logo após o capítulo inédito da novela 'Travessia', a partir das 21h30 (Horário de Brasília), a Rede Globo transmite nesta quarta-feira dois jogos de futebol por todo o Brasil, válidos pelo Campeonato Brasileiro na Série A. Confira a programação da emissora e como assistir ao vivo.

Qual vai ser o jogo da Globo hoje?

A Globo vai passar dois jogos hoje, quarta-feira 02 de novembro, válidos pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

O jogo do Palmeiras e Fortaleza será transmitido para os estados de SP e CE com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola. Se vencer, o Palmeiras é o campeão brasileiro da temporada.

Enquanto isso, o Clássico das Nações entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã, será transmitido para todo o Brasil, menos SP e CE, com Luis Roberto e Ana Thaís Matos e Júnior comentando os lances da partida. A emissora carioca é a única que detém os direitos de transmissão do Brasileirão.

Faltam apenas três rodadas para o fim da temporada no futebol. Agora que você já sabe o jogo da Globo hoje, confira as informações sobre as duas partidas.

Flamengo x Corinthians – Brasileirão Série A

Quarta-feira, 02/11 às 21h30 (Globo, Premiere e GloboPlay)

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Luís Roberto e comentaristas Ana Thaís Matos e Júnior / Gustavo Villani, com os comentários de Pedrinho e Renata Mendonça no Premiere

Palmeiras x Fortaleza – Brasileirão Série A

Quarta-feira, 02/11 às 21h30 (Globo, Sportv, Premiere e GloboPlay)

Allianz Parque, em São Paulo

Cléber Machado com comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola / Everaldo Marques, Maurício Noriega e Richarlyson no Sportv e Premiere

Como assistir a Globo pelo celular hoje?

Se você é o tipo de torcedor que gosta de assistir tudo pelo celular, fique tranquilo. Também dá para assistir a Globo ao vivo e de graça pela tela do seu smartphone.

Através da plataforma GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, dá para acessar a programação completa da emissora carioca e o melhor: sem pagar nada por isso. Isso porque a plataforma reproduz o sinal da própria Globo no aplicativo.

Se você deseja assistir aos jogos do Corinthians e Flamengo ou do Palmeiras, baixe o aplicativo em seu celular, Android ou iOS, e cadastre-se com email e a senha. Se já for assinante, é só acessar a conta com o seu usuário. Se preferir, também dá para entrar com a própria conta do Facebook, Apple ou Google.

Além do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv, também dá para entrar pelo site www.globoplay.globo.com.

Ao entrar na plataforma GloboPlay, procure a opção "Agora na TV". Ao escolher, espere o player carregar e procure o canal da Globo. Daí, é só curtir os jogos de graça. Porém, lembre-se que o produto utiliza a localização, por isso você assiste ao jogo de acordo com a sua localização.

Quais os jogos do Brasileirão hoje?

Faltam apenas três rodadas para o Campeonato Brasileiro da Série A acabar. Vagas para a Libertadores e a Copa Sul-Americana, e a luta contra o rebaixamento estão em jogo nesta reta final.

Nesta quarta-feira, 02 de novembro, sete partidas serão realizadas no período da tarde e a noite. Confira quais os jogos de hoje no Brasileirão e os horários.

Quarta-feira (02 de novembro de 2022):

Athletico PR x Goiás - 16h

América MG x Internacional - 16h

Juventude x Coritiba - 19h

Avaí x RB Bragantino - 19h

Atlético GO x Santos - 19h

Palmeiras x Fortaleza - 21h30

Flamengo x Corinthians - 21h30

