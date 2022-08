Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira? (17/08/2022)

Tem decisão nesta quarta-feira, 17 de agosto de 2022, em uma programação recheada de bom futebol. Por isso, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? A emissora transmite dois jogos das quartas de final da Copa do Brasil a partir das 21h30 (horário de Brasília), logo após o capítulo inédito da novela Pantanal.

+ Como assistir a Globo online de graça pelo celular em 2022

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar dois jogos de futebol hoje, quarta-feira em 17 de agosto. Os confrontos são válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil, valendo a classificação para a semifinal da temporada. No entanto, os jogos serão transmitidos por diferentes estados de acordo com a programação da emissora.

No primeiro jogo, Athletico e Flamengo não saíram do zero a zero no Maracanã, decepcionando torcedores que gostariam de assistir uma goleada do seu time do coração. Agora, chegou a hora de saber quem será o vencedor e consequentemente semifinalista. O jogo será transmitido pela Globo em todo o Brasil, menos para SP e GO, com narração de Luís Roberto com comentários de Junior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci.

Enquanto isso, o Atlético Goianiense tem a vantagem depois de vencer o primeiro confronto por 2 x 0. Nesta quarta, o Corinthians precisa fazer três gols ou mais para avançar de maneira direta até a próxima fase, se enfrentando na Neo Química Arena. A Globo transmite apenas para SP e GO com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola.

Corinthians x Atlético GO

Data: 17/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo (SP e GO), SporTV 2, Premiere e GloboPlay

Athletico PR x Flamengo

Data: 17/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Globo (Menos SP e GO), SporTV , Premiere e GloboPlay

Como assistir a Globo pelo celular?

O torcedor tem a opção de assistir aos jogos desta quarta-feira pelo celular de graça. Basta acessar a plataforma de streaming GloboPlay pelo site www.globoplay.globo.com ou pelo aplicativo para Android ou iOS.

Sem precisar pagar nada, o torcedor deve clicar em “Agora na TV”. Daí, entrar com o login do e-mail e a senha do usuário da Conta Globo. Se ainda não possui, basta se cadastrar com o seu próprio e-mail. Depois, o torcedor já fica cadastrado e aí a imagem do canal estará disponível de graça.

Lembrando que a plataforma funciona através da localização, ou seja, torcedores que moram em SP só podem assistir o jogo do Corinthians pelo GloboPlay.

Programação da Globo hoje

Agora que o torcedor já sabe qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira em 17 de agosto, é hora de conferir qual é a programação completa da emissora para não perder o horário.

Principalmente em dia de futebol, a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Ratatouille

17:10 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:05 Além da Ilusão

18:45 Jornal Local

19:15 Cara e Coragem

20:00 Jornal Nacional

20:35 Pantanal

21:20 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Que História É Essa, Porchat?

00:30 Jornal da Globo

Você também vai gostar de ler: Premiação da Copa do Brasil 2022: quanto cada time ganha na semifinal