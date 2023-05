Qual jogo vai passar no SBT hoje? Como assistir a Champions (09/05)

É terça-feira, dia de futebol na tela do SBT. A emissora transmite uma partida da Champions League ao vivo para todos os estados do Brasil com exclusividade. O torneio está na semifinal, a última fase antes da decisão pelo título da temporada. Confira qual jogo vai passar no canal e como assistir ao vivo.

SBT vai transmitir qual jogo de futebol hoje?

O canal SBT exibe nesta terça-feira o jogo do Real Madrid e Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões ao vivo, a partir das 16h (Horário de Brasília).

O encontro é válido pelo jogo de ida entre as equipes na semifinal da competição, no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Quem vencer garante a vantagem para o jogo de volta, marcado para a semana que vem.

A transmissão no SBT é 100% gratuita. É só ligar a televisão no canal e curtir o jogão de futebol com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

Real Madrid x Manchester City: o duelo de ida vai ser no Santiago Bernabéu, na Espanha, nesta terça-feira, a partir das quatro da tarde, horário de Brasília. O torcedor pode assistir no SBT em qualquer lugar do Brasil.

Como assistir a emissora online?

Também é possível assistir o duelo entre Real Madrid e Manchester City na internet sem pagar nada. Isso porque o SBT disponibiliza a programação com imagens de graça no site e no próprio aplicativo.

No site (www.sbt.com.br), é só acessar pelo computador ou navegador do dispositivo móvel. Clique em "ao vivo", escrito em vermelho no menu principal, e dê o play no vídeo que aparece no meio da sua tela. A programação da emissora estará disponível para todos os usuários de maneira gratuita.

Outra opção é o aplicativo SBT Vídeos. Baixe o serviço no celular ou tablet através da loja de aplicativo Android ou iOS de graça, entre no app e clique na opção "ao vivo", localizada no menu principal. É possível assistir a programação em qualquer lugar do país sem pagar nada por isso.

Programação do SBT hoje

Agora que você já sabe que tem jogo de futebol na emissora hoje, confira a programação completa.

06:00 Primeiro Impacto

13:00 Pícara Sonhadora

13:30 Chiquititas

14:00 Marisol

14:45 Fofocalizando

15:45 Champions League

17:45 Sortilégio

18:45 Três Vezes Ana

19:45 SBT Brasil

20:45 A Infância de Romeu e Julieta

21:30 Poliana Moça

22:00 Cúmplices de um Resgate

22:30 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

01:45 Operação Mesquita

