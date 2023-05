Qual jogo vai passar no SBT hoje? Como assistir a Liga Europa de graça (11/05)

Tem futebol na tela do SBT! Nesta quinta-feira, 11 de maio, a Liga Europa dá o pontapé inicial na semifinal da temporada em busca dos finalistas. O SBT transmite uma partida ao vivo para todos os estados do Brasil de graça. É só ligar a televisão e curtir o jogo.

Além da Juventus e Sevilla, as equipes de Roma e Bayer Leverkusen se enfrentam também na Liga Europa.

SBT vai transmitir qual jogo de futebol hoje?

O SBT transmite na TV aberta o jogo da Juventus e Sevilla na semifinal da Liga Europa ao vivo, a partir das 16h, horário de Brasília.

O encontro é válido pelo jogo de ida na semifinal da competição no Juventus Stadium, em Turim, na Itália. Quem vencer garante a vantagem na competição.

A transmissão no SBT é de graça. O torcedor só precisa ligar a televisão no canal e curtir do conforto do seu sofá em qualquer lugar do Brasil. A narração é de Luiz Alano com comentários de Mauro Beting.

Jogo da Juventus x Sevilla: o jogo de ida acontece nesta quinta-feira, às 16h, com transmissão para todos os estados do Brasil. A Juve joga em casa e por isso tem uma certa vantagem. Do outro lado, o Sevilla é o maior campeão da Liga Europa.

Como assistir o canal online?

Além de acompanhar na televisão, o torcedor também pode ver a programação do SBT na internet e o melhor: sem pagar nada por isso. Mas como?

O site da emissora (www.sbt.com.br) disponibiliza a programação em tempo real - e com imagens - de graça para todo o público. É só entrar no site pelo computador ou qualquer outro aparelho com internet, clicar em "ao vivo" na parte de cima do menu, dar play no vídeo e pronto.

Também dá para assistir no aplicativo SBT Vídeos, disponível no celular ou tablet, Android ou iOS. Procure o serviço na loja de aplicativo, baixe de graça, depois abra a plataforma e clique na opção "ao vivo" localizada no menu. Dá para assistir em todo o Brasil.

Data da final da Liga Europa 2023

A final da Liga Europa será disputada em 31 de maio, sábado, às 16h, horário de Brasília, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. O espaço tem capacidade para receber 65 mil torcedores.

Em 2020, o estádio recebeu a final entre Bayern de Munique e Sevilla na final da Supercopa da UEFA. O time alemão superou os espanhóis por 2 a 1. A Puskas Arena também recebeu quatro jogos da Eurocopa neste mesmo ano.

Os dois finalistas vão jogar a final da Liga Europa em partida única. Em caso de empate, a prorrogação será iniciada com dois tempos extras de 15 minutos. Se o empate continuar, aí a decisão nos pênaltis definirá o campeão.

O SBT vai transmitir a final da Liga Europa em 2023.

Programação do SBT hoje

Agora que você já sabe que tem jogo de futebol na emissora, confira a programação completa para não perder nenhum lance.

06:00 Primeiro Impacto

13:00 Chiquititas

14:00 Marisol

14:45 Fofocalizando

15:45 Liga Europa

17:45 Sortilégio

18:45 Três Vezes Ana

19:45 SBT Brasil

20:45 A Infância de Romeu e Julieta

21:30 Poliana Moça

22:00 Cúmplices de um Resgate

22:30 Programa do Ratinho

23:15 A Praça É Nossa

00:45 The Noite com Danilo Gentili

01:15 Operação Mesquita

Leia também:

Qual a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro?