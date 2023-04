Qual jogo vai passar no SBT hoje? Como assistir a Sul-Americana (04/04)

A programação de futebol nesta terça-feira, 4 de abril, traz um jogo da Copa Sul-Americana com transmissão do canal SBT para todo o Brasil ao vivo. Os times brasileiros dão o star esta semana em competições internacionais pela temporada. Dá para assistir do conforto da sua casa sem pagar nada.

VEJA TAMBÉM: como assistir Alianza Lima x Athletico PR na Libertadores hoje

Qual é o jogo que o SBT vai transmitir hoje?

O SBT transmite na TV aberta o jogo de estreia do Santos na Copa Sul-Americana de futebol nesta terça-feira. O duelo tem início às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia.

O confronto é válido pelo grupo E na primeira fase. Além do Blooming e Santos também estão no grupo as equipes de Audax Italiano e Newell's Old Boys.

A transmissão é 100% gratuita e o torcedor só precisa sintonizar o canal na TV.

Blooming x Santos: para todo o Brasil, o confronto entre Blooming e Santos, na primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana será transmitido nesta terça, às 21h30 (Horário de Brasília). Téo José narra a partida com comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

Como assistir o canal online?

O site do SBT (www.sbt.com.br) disponibiliza a programação da emissora ao vivo. O torcedor acompanha todos os programas e quadros do canal com apenas um toque pelo computador ou nos dispositivos móveis como no celular, Android ou iOS, e no tablet.

Lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização, ou seja, moradores do Rio de Janeiro vão acompanhar a programação do estado carioca. Não há como alterar a sua localização.

Acesse o site, clique na opção "Ao vivo" escrito em vermelho e branco no menu, localizado na parte de cima do portal, dê o play no vídeo que aparecer no meio da sua tela e pronto.

Programação do SBT hoje

Com jogo de futebol à noite, confira a programação da emissora nesta terça-feira.

06:00 Primeiro Impacto

13:00 Pícara Sonhadora

14:00 Marisol

15:20 Fofocalizando

17:20 A Dona

18:30 Três Vezes Ana

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Futebol LIBERTADORES

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

Leia também: Vai ter reprise de Rebelde no SBT?