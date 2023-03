Qual jogo vai passar no SBT hoje? Programação de terça-feira (07/03/23)

Nesta terça-feira, 7 de março, o SBT vai transmitir dois jogos de futebol em todo o Brasil. O início da semana traz uma programação agitada para o torcedor entre torneios nacionais e internacionais. Dá para assistir no conforto de cada em qualquer lugar do país sem pagar nada.

A bola vai rolar nas oitavas de final da Champins League. Mais tarde, o duelo da Copa do Nordeste vai tomar conta da transmissão na região Nordeste do país.

Jogos de hoje no SBT

CHELSEA x BORUSSIA DORTMUND: Para todo o Brasil, o canal do SBT transmite a partida entre Chelsea e Borussia Dortmund nesta terça-feira, às 17h (Horário de Brasília) com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. O torcedor só precisa sintonicar o canal.

CRB x ABC: Para todos os estados da região do Nordeste, o confronto entre CRB (Alagoas) e ABC (Rio Grande do Norte) na sétima rodada da Copa do Nordeste será exibido nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília). A equipe de transmissão não foi divulgada.

Como assistir o canal online hoje?

O canal do SBT está disponível também no site (www.sbt.com.br) ou aplicativo SBT Vídeos de graça. O torcedor assiste a programação completa da emissora com apenas um toque no computador ou dispositivos móveis como celular, tablet e até na smartv.

O sistema funciona de acordo com a localização do internauta. Isso significa que ele assiste à programação do seu estado, por exemplo, o morador do Rio de Janeiro vai assistir aos programas do estado carioca.

Para ter acesso as imagens do canal basta acessar o site, clicar em "AO VIVO", escrito em vermelho e branco na parte de cima do menu. Daí, é só clicar no play quando o vídeo aparecer e curtir a programação do canal. Não precisa se inscrever ou pagar nada.

