Como assistir Chelsea x Borussia Dortmund: informações da transmissão ao vivo (07/03/23)

Pelo jogo de volta nas oitavas de final da Champions League, é a vez do Chelsea receber o Borussia Dortmund. O Stamford Bridge será o palco do confronto nesta terça-feira, 07/03, para definir o classificado até a próxima fase. Com início às 17h (Horário de Brasília), o jogo do Chelsea hoje tem transmissão ao vivo em todo o Brasil.

Se o jogo terminar empatado a prorrogação tem início. Em caso de igualdade, a disputa de pênaltis é que vai definir quem avança na competição.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o enorme confronto europeu desta noite.

Data, horário de início e local do jogo do Chelsea vs Borussia Dortmund

Chelsea x Borussia Dortmund está programado para começar às 17h de terça-feira, 7 de março de 2023. A partida será em Stamford Bridge, no oeste de Londres.

Onde assistir Chelsea x Borussia Dortmund

Canal de TV: No Brasil, o jogo desta noite será transmitido ao vivo pelo SBT e TNT.

Transmissão ao vivo: os assinantes também podem assistir ao jogo ao vivo online por meio da HBO Max.

Online: No SBT, a partida será exibida ao vivo e de graça para todo o Brasil nesta terça-feira também pelo site (www.sbt.com.br) de graça pelo celular ou no computador.

O que cada time tem que fazer para se classificar?

As equipes de Chelsea e Borussia Dortmund protagonizam nesta terça-feira o duelo de volta nas oitavas de final, no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Somente um avança para as quartas de final.

No jogo de ida, o Dortmund levou a melhor por 1 a 0, gol de Adeyemi no segundo tempo. Por isso, tem a vantagem para o jogo desta terça-feira. O time alemão só precisa de um empate ou vitória por qualquer resultado para se classificar.

Enquanto isso, o Chelsea não pode deixar o Borussia marcar mais gols. Além disso, tem que ganhar por dois gols ou mais na diferença. Se o placar terminar em 1 a 0, é prorrogação e pênaltis.

Escalações do Chelsea hoje x Borussia Dortmund

O duelo entre Chelsea e Borussia Dortmund nesta terça-feira contará com as escalações:

Escalação do jogo do Chelsea hoje:

Kepa;

Chalobah,

Koulibaly,

Fofana;

James,

Kovaćič,

Enzo Fernández,

Chilwell;

Mudryk,

João Félix,

Havertz.

Escalação do jogo do Borussia Dortmund hoje:

Kobel;

Wolf,

Süle,

Schlotterbeck,

Guerreiro;

Can,

Salih Özcan;

Julian Brandt,

Bellingham,

Marco Reus;

Haller.

