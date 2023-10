Qual o final de Isabel em Senhora do Destino?

Isabel (Carolina Dieckmann) e Maria do Carmo (Susana Vieira) em Senhora do Destino - Foto: Reprodução/Rede Globo

A personagem Isabel (Carolina Dieckmann) ainda vai sofrer nas mãos de Nazaré (Renata Sorrah) até ter um final feliz em Senhora do Destino. A mocinha terá que lidar com o sequestro da filha recém-nascida, que correrá risco de morte nas mãos da megera no último capítulo.

O que acontece com Isabel no final de Senhora do Destino?

Isabel tem um final feliz na novela Senhora do Destino ao lado de Edgar (Dan Stulbach), com quem tem uma filha, mas antes passa por uma situação desesperadora. Tudo começa no penúltimo capítulo do folhetim, quando a mocinha decide viajar para a terra natal de Maria do Carmo (Suzana Vieira) com o marido, a bebê e toda a família, mas é seguida por Nazaré. A vilã se infiltra no hotel onde ela está e rouba Linda enquanto o casal está dormindo.

Assim que acorda, Isabel se desespera ao ver que a filha não está no carrinho, e toda a família parte em busca de Nazaré, pois sabem que ela foi a responsável pelo sequestro. A loira e os irmãos veem a megera entrando em um carro com Linda, dando início a uma perseguição que se estende até o último capítulo da trama.

A gasolina do carro de Nazaré acaba, fazendo com que ela saia correndo por uma ponte. É quando Isabel, Edgar, Maria do Carmo e os demais personagens vão atrás dela, que ameaça jogar a bebê no precipício caso eles se aproximem.

A megera é encurralada por Isabel de um lado da ponte, enquanto a polícia fecha o outro lado. A mocinha pede para que ela lhe devolva sua filha, mas recebe uma resposta debochada. "Vem pegar! Eu só devolvo se for pra você", responde Nazaré.

Isabel vai até a vilã e a convence a dar a criança em seus braços. "Você vai fazer isso comigo? Você me odeia tanto assim?", questiona. Nazaré se comove, diz que ama a filha e que nunca faria mal a ela. Depois de devolver a criança, ela dá um beijo na testa da personagem de Carolina Dieckmann, se despede e se joga da ponte.

Quem fica com quem no final de Senhora do Destino?

Além de Isabel e Edgar, outros personagens têm um final feliz em Senhora do Destino. É o caso de Maria do Carmo, que decide se casar com Giovanni (José Wilker) depois de muito pensar. A cerimônia acontece na casa da protagonista, com a presença de toda a família.

Maria do Carmo demora a dizer 'sim' porque Dirceu (José Mayer) não estava na cerimônia. A mãe de Isabel deixa o noivo no altar enquanto vai conversar com o ex e pergunta se ele a libera para casar com Giovanni. Após o papo, ela retorna para a sala e oficializa o compromisso com o noivo, enquanto o antigo namorado tem fica com Guilhermina (Marília Gabriela).

Cláudia (Leandra Leal) também tem um final feliz ao lado de Leandro (Leonardo Vieira), enquanto a ex-mulher do rapaz, que passou boa parte da trama infernizando o ex após ser trocada, fica com o deputado Thomas Jefferson (Mário Frias).

Leidi Daiane (Jéssica Sodré) e Shaolin (Leonardo Miggiorin) se entendem e ficam juntos no final da trama. Já Viriato (Marcello Antony) engata um relacionamento com Eduarda (Débora Falabella).

Outros casais que ficam juntos são: Plínio (Dado Dolabella) e Angélica (Carol Castro); Jenifer (Bárbara Borges) e Eleonora (Mylla Christie); Shirley (Malu Valle) e Alberto (Thiago Fragoso); e Venâncio (André Gonçalves) e Danielle (Ludmila Dayer).

