Noiva de Marcos (Guilherme Fontes) no começo da novela Mulheres de Areia, Andréa (Karina Perez) perde o amor do rapaz ao longo da história e vive outros romances na trama. Qual o final de Andréa em Mulheres de Areia? Interessada em dinheiro, ela arranja marido no desfecho do folhetim, mas relacionamento não sai como planejado.

Andréa se envolve com Marcos e Wanderlei (Paulo Betti) na novela Mulheres de Areia, mas é com é com Giacomini (Moacyr Deriquém) com quem ela termina a história. O homem é bem mais velho que ela, mas a moça aceita a proposta por estar de olho no dinheiro dele e a esperança de ter uma vida de luxos. No entanto, o casamento não é nada como esperava e ela termina o folhetim lamentando sua escolha.

Ao longo da história, sua mãe Juju (Nicette Bruno) jogou a filha nos braços do ricaço, fazendo com que ela fosse jantar com ele e que visitasse seu iate, mas depois acabou mudando de ideia e tentou ela mesmo ficar com o veterano quando estava prestes a se divorciar de Sampaio (Adriano Reys). No entanto, o endinheirado quer mesmo foi ficar com Andréa. Depois de informar Sampaio e Juju que queria se casar com a filha deles, Giacomini faz questão do casório ocorrer logo. No entanto, a união não é nada como André poderia esperar, pois o homem é pão duro.

Antes mesmo do casamento, Juju começou a desconfiar do genro, pois percebeu que ele não queria gastar na lua de mel do casal. Enquanto Andréa queria ir para as ilhas gregas, ele preferia algo mais simples. A mulher até pensou que na verdade ele não fosse tão rico quanto parecia, mas Andréa descobre mais tarde que o marido só não quer gastar.

Nos últimos capítulos de Mulheres de Areia, depois de subirem ao altar, Andréa aparece emburrada durante uma conversa com Giacomini. A moça reclama que a viagem de lua de mel durou apenas uma semana e não um mês como planejado.

"Você mesma viu Andréa, o dólar está altíssimo, um absurdo, não dava para comprar nada", comenta o ricaço. "Você é rico Giacomini", reclama a moça. "Por isso mesmo, eu sei o quanto me custou ganhar esse dinheiro, o sacrifício. Andréa, esbanjamento não", alerta ele. Andréa acusa o marido de ser avarento e reclama que ele não lhe dá um cartão de crédito, o que faz com que ela precise pedir permissão para comprar qualquer coisa.

Em suas últimas cenas na novela, ela avista um homem bonitão e jovem durante uma conversa com Giacomini. Após a troca de olhares dos dois, o rico fala como se sente ao ver homens mais jovens a paquerando e por isso resolve que ela ficará trancada em casa, ele inclusive resolve controlar até as roupas dela. A moça fica possessa de raiva e reclama: "que belo casamento eu fiz, além de pão duro é ciumento".

O que aconteceu com a atriz Karina Perez?

Depois de Mulheres de Areia, Karina Perez atuou em mais algumas novelas, como Tropicaliente (1994), Explode Coração (1995 - 1996) e Por Amor (1997 - 1998), mas depois abandonou a carreira de atriz. Ela decidiu se afastar da atuação para se dedicar à família após ter se tornado mãe, segundo contou ao Gshow em 2019.

Hoje, aos 53 anos de idade, ela vive bem longe da televisão e se tornou artística plástica, além de empresária. Ela também cursou fotografia depois da carreira de atriz e participa de um projeto de resgate de animais de rua. Ela é mãe de Igor e Gregory, ambos adultos, e é casada com o empresário Rodrigo Ferraz.

Na web, Karina Perez soma 5 mil fãs no Instagram e publica fotos e vídeos de sua vida pessoal e também profissional. Em vários postagens, ela relembra o trabalho como Andréa em Mulheres de Areia, fazendo comentários com o público sobre o rumo da trama que está sendo reprisada no Edição Especial.

