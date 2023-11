Qual o final de Rafael em Todas as Flores?

Rafael terá um final feliz em Todas as Flores depois de colaborar para a prisão dos membros da quadrilha de tráfico humano. O herdeiro da Rhodes também tem um longo trabalho pela frente para reconstruir a empresa após Humberto roubar todo o dinheiro, mas contará com ajuda.

Rafael fica com quem em Todas as Flores?

No final de Todas as Flores, Rafael se casa com Maíra (Sophie Charlotte) no final de Todas as Flores, com quem tem mais um filho. A mocinha aparece grávida do segundo herdeiro do casal nas últimas cenas do folhetim, e os dois formam uma família, que já conta com Rivaldinho e Aninha, criança adotada por ambos.

Depois de desmantelar a quadrilha, Rafael ainda terá um longo trabalho pela frente. O rapaz volta a ser presidente da Rhodes, mas precisa reconstruir a empresa do zero após Humberto roubar R$ 40 milhões do caixa. Para isso, ele contará com a ajuda das vítimas de tráfico humano, incluindo Diego (Nicolas Prattes), Rominho (Luiz Fortes) e Jéssica (Duda Batsow), que aceitarão trabalhar e receber seus salários apenas quando a companhia tiver dinheiro para pagá-los. O mocinho também empresta uma de suas casas para a família do rapaz morar.

Rafael ainda enfrenta a ideia de ver Maíra ser condenada por crimes que cometeu. O julgamento acontece apenas no último capítulo e, quando uma injustiça está prestes a ocorrer, Zoé (Regina Casé) resolve intervir e conta toda a verdade diante de todos. Sendo assim, a megera vai para a cadeia no lugar da filha, como deveria ser.

Com Maíra inocentada, a mocinha fica livre para ter um final feliz ao lado de Rafael. O casal protagoniza as últimas cenas juntos, com filhos, em uma praia do Rio de Janeiro. Também é mostrado que a personagem de Sophie Charlotte se torna uma perfumista de sucesso em Rhodes.

E o que acontece com Vanessa?

Depois de ser desmascarada e abandonada por Rafael, resta para Vanessa apenas a miséria. Depois de uma grande passagem de tempo na trama, Zoé é libertada da prisão e recebe a visita de Maíra, que relata nunca mais ter tido notícias a irmã. Durante os anos em que a líder da organização esteve detida, a mãe de Nico desapareceu completamente.

Nos momentos finais, Vanessa ressurge, agora ostentando cabelos longos, usando roupas justas e botas até o joelho, surpreendendo Zoé com sua nova aparência. Mesmo ao dar uma rápida olhada em uma foto de seu filho, a personagem de Letícia Colin não demonstra interesse pela criança. Isso porque Nico fica sob a guarda de Rafael, que propõe criar o filho da ex pois sabe que ela não tem condições de cuidar de uma criança.

Sem dinheiro, Vanessa e Zoé partem para as ruas do Rio de Janeiro e começam a cometer pequenos furtos para sobreviverem.

O último capítulo de Todas as Flores vai ao ar em 20 de novembro, segunda-feira. A novela originalmente tem 85 episódios e foi dividida em duas partes, mas a Globo fez edições, cortando dezenas de cenas e deixando a obra ainda mais curta.

Nos próximos capítulos, o público acompanhará o desfecho da caça ao tesouro que se passa em Angra dos Reis, envolvendo Zoé, Vanessa e Pablo. Maíra também terá a chance de se vingar da mãe e da madrasta que tanto lhe fizeram mal, mas desiste e acaba caindo em mais uma armadilha das megeras.

