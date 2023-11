Rominho morre em Todas as Flores?

Rominho será descoberto após ter traído a organização criminosa e se tornará o novo alvo dos bandidos. O rapaz ajudou Diego e Jéssica no plano de desarmar a quadrilha, mas é dedurado por Ciça. O moço é condenado à morte para ter seus órgãos traficados, mas uma reviravolta mudará seu destino em "Todas as Flores".

O que acontece com Rominho em Todas as Flores?

Rominho não morre em Todas as Flores, pois a fazenda será invadida pela polícia antes que a doutora Mondego (Denise Weinberg) faça a retirada de seus órgãos. Os integrantes da quadrilha serão levados para a cadeia, enquanto o rapaz se safa da morte. Entretanto, quem morre em Todas as Flores durante o confronto é Ciça (Samantha Jones).

A derrocada de Rominho começa quando Ciça é questionada por Mondego se o rapaz de fato é leal à organização. Com medo de ser pega mentindo, a garota fala a verdade e passa no "teste" da chefona, que já sabia que o namorado de Jéssica (Duda Batsow) não estava do lado dos criminosos de fato.

No entanto, Ciça descobre o que Mondego planeja fazer para se vingar do jovem e se desespera, pois, apesar da traição, tem sentimentos pelo rapaz. A garota decide ir atrás de Diego (Nicolas Prattes), que já fugiu da fazenda, e diz que se eles não agirem rápido, o namorado de Jéssica irá morrer.

"Eu descobri o que fazem lá na fazenda. Eles tiram os órgãos das pessoas, matam as pessoas para tirar os órgãos, e é isso o que vai acontecer com o Rominho. Se a gente não fizer alguma coisa agora, ele vai ser desmanchado", diz. Enquanto isso, o personagem de Luiz Fortes já está sedado na sala de cirurgia.

Diego ficará desconfiado de que Ciça está tramando algo para levá-lo de volta para o cativeiro. Quem decide dar um voto de confiança para a garota é Rafael (Humberto Carrão), que aceita invadir a fazenda ao lado de ambos.

Como Rominho é salvo em Todas as Flores?

O trio consegue chegar até a fazenda ao interceptar um veículo que está indo até o local e troca de roupa com os funcionários, passando-se por aliados dos bandidos quando chega no cativeiro. Rafael, Ciça e Diego entram na sala de cirurgia a tempo, rendem os criminosos e salvam Rominho.

No entanto, Mondego também está armada, assim como outros membros da quadrilha, dando início a um confronto - é quando Ciça é atingida por uma das balas e morre. O conflito fica ainda maior quando a polícia chega no local e leva os integrantes da quadrilha presos, colocando um fim ao pesadelo que as vítimas do tráfico humano viveram nos últimos meses. No último capítulo de Todas as Flores, no entanto, será mostrando que a doutora arma um plano e consegue fugir da prisão. Não é mostrado o destino da criminosa e se a organização continua.

Já Rominho tem um final feliz ao lado de Jéssica. Depois de se livrarem dos bandidos, o casal passa a trabalhar na Rhodes e ajudam Rafael a reconstruir a loja que foi levada à falência por Humberto (Fábio Assunção). Os dois passam a morar na casa emprestada pelo rapaz, junto com Diego e Biel (Rodrigo Vidal).

O rapaz também receberá uma ótima notícia: Jéssica fica grávida! Rominho fica muito feliz com a chegada do filho e constrói uma família ao lado da amada. A nova gravidez da irmã de Diego ajuda o casal a superar o trauma vivido após o primeiro bebê da jovem ter sido vendido pela quadrilha.