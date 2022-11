Veja como está o ator que viveu o soldado Peixoto na novela Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Globo/Instagram/@angelopaeslemeoficial

Personagem consegue o que tanto queria no final da novela e ator está em canal concorrente há anos.

Ângelo Paes Leme: como está o soldado Peixoto da novela Chocolate com Pimenta

Intérprete do soldado Peixoto da novela Chocolate com Pimenta, o ator Ângelo Paes Leme está de volta às telinhas da TV Globo. Apesar de ter participado de diversas produções famosas do canal, o artista não pisa nos Estúdios Globo faz tempo. Porém, Ângelo continua atuando e há alguns anos tem trabalhado em produções da Record TV.

Por onde anda o ator Ângelo Paes Leme?

Ângelo Paes Leme está com 49 anos de idade. O ator é casado com a produtora e atriz Anna Sophia Folch, com quem tem um filho, Caetano, de 11 anos de idade.

Além da atuação, o ator também tem carreira na música. Na plataforma de música Spotify, o famoso tem mil ouvintes mensais e um álbum. O lançamento do músico é de 2017 e leva o nome de "Nu". No álbum, há faixas como Nós Dois, Leve, Aquela Ilha, entre outras.

Na carreira de ator, a agenda do famoso ficou lotada nos últimos anos. Ângelo soma diversos trabalhos na Record TV. Em 2022, o ator interpretou Julio Torres Sampaio na série jovem cristã Todas as Garotas em Mim. O famoso vive o pai da protagonista da trama, um homem cheio de problemas e com um casamento destruído. A série foi um fracasso de audiência nas noites da Record, mas por enquanto tem uma nova temporada confirmada para o próximo ano.

Antes disso, em 2020, o ator esteve na novela bíblia Gênesis, que diferente de Todas as Garotas em Mim, foi bem recebida pelo público e ganhou reprise logo depois, em 2021, no compilado A Bíblia.

Entre 2019 e 2020, o ator esteve envolvido em dois projetos fora da emissora de Edir Macedo, a série Coisa Mais Linda da Netflix e o filme Ela Disse, Ele Disse.

Funcionário da Record TV há vários anos, o ator também apareceu nas produções O Rico e o Lázaro (2017), Sem Volta (2017), Milagres de Jesus (2015), José do Egito (2013), Ribeirão do Tempo (2010), A Lei e o Crime (2009), Os Mutantes (2007 - 2008), Vidas Opostas (2006 - 2007), entre outros.

O soldado Peixoto da novela Chocolate com Pimenta foi seu último papel em um folhetim na TV Globo. Depois disso, ele deu a cara em algumas séries, como Sob Nova Direção (em 2004), Mandrake (em 2005), e a minissérie Amazônia: De Galvez a Chico Mendes (2007) e pouco depois migrou para a Record.

Entre os projetos famosos de Ângelo Paes Leme na TV Globo, também se destacaram as novelas Uga Uga (2000), Força de um Desejo (1999), Por Amor (1997), Malhação (1997) e Sonho Meu (1993).

Como é o final do soldado Peixoto da novela Chocolate com Pimenta?

O final do soldado Peixoto da novela Chocolate com Pimenta é ao lado de Olga, mulher por quem ele sempre foi apaixonado, mas nunca recebeu afeto. Depois que a megera perde tudo, tanto dinheiro quanto Danilo (Murilo Benício), ela acaba sem alternativas e aceita se casar com o rapaz.

O que ela não esperava era acabar gostando dele. O casamento dos dois é sem graça e a moça entra na igreja batendo o pé e dando respostas duras ao padre que realiza a cerimônia. Ela não dá nem um beijo em Peixoto depois que os dois são declarados marido e mulher, mas tudo muda na noite de núpcias.

A moça afirma que Peixoto fará tudo o que ela disser, mas ele se nega e toma a liderança da situação. O rapaz joga a moça na cama e a beija. Em poucos minutos, Olga está apaixonada e pede por mais beijos do marido. Ela se rende ao rapaz e diz que fará o que ele quiser.

Relembre os finais da trama e veja como foi o casamento da dupla:

