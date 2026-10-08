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Quando acaba Além do Tempo? Novela divide horário com Roque Santeiro

Roque Santeiro é a substituta

Escrito por Anny Malagolini
Quando acaba Além do Tempo Foto: Globo
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Quem está acompanhando a reprise de Além do Tempo nas tardes da Globo já pode começar a contagem regressiva para se despedir da novela. A trama de Elizabeth Jhin está chegando aos capítulos finais e deixará a programação da emissora em breve.

Que dia acaba Além do Tempo?

A reprise de Além do Tempo termina na sexta-feira, 9 de outubro, na Globo. A despedida acontece na mesma semana em que Roque Santeiro começa a ocupar espaço na programação da Globo. O clássico de Dias Gomes estreia na segunda-feira, 5 de outubro, antecedendo os últimos capítulos de Além do Tempo. Durante alguns dias, as duas novelas vão dividir a faixa até a exibição do capítulo final.

Nos últimos capítulos, um dos momentos mais esperados envolve Vitória (Irene Ravache) e Emília (Ana Beatriz Nogueira). Depois de anos de mágoas e conflitos, mãe e filha finalmente terão a chance de acertar as contas com o passado e reconstruir a relação.

A aproximação acontece depois da morte de Alberto (Juca de Oliveira), personagem que esteve diretamente ligado aos conflitos familiares e às feridas que marcaram a trajetória das duas.

Enquanto isso, Lívia e Felipe também passam por uma situação de grande tensão. Pedro (Emílio Dantas) sequestra Alex (Kadu Schons) e coloca o menino em perigo. Ao descobrir o que aconteceu, Felipe parte para tentar resgatar o filho e acaba entrando em confronto físico com o vilão.

A situação se agrava quando Pedro saca uma arma. No momento de maior tensão, Melissa (Paolla Oliveira) se coloca na frente de Felipe para protegê-lo e acaba sendo atingida por Pedro.

Os acontecimentos encaminham a novela para seus capítulos finais, encerrando as histórias dos personagens que acompanharam o público ao longo da reprise.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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